Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220203/zakharova-1770945723.html
Захарова прокомментировала реакцию ФРГ на российские меры против DW
Захарова прокомментировала реакцию ФРГ на российские меры против DW - РИА Новости, 03.02.2022
Захарова прокомментировала реакцию ФРГ на российские меры против DW
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию Берлина на запрет вещания Deutsche Welle в РФ в ответ на ограничения для RT DE... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T19:21
2022-02-03T19:21
в мире
германия
россия
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742439971_0:87:3016:1784_1920x0_80_0_0_ed3c2479fa3e61bdd02a5ca87ad63578.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию Берлина на запрет вещания Deutsche Welle в РФ в ответ на ограничения для RT DE хештэгом "#ЭтоДругое", намекая на двойные стандарты.Ранее Россия в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE ввела ряд мер против германской телерадиокомпании, а именно закрыла корпункт в РФ, аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle и прекратила спутниковое и иное вещание канала, а также инициировала процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle иноагентом."Госминистр ФРГ по культуре и СМИ счел неприемлемым запрет вещания Deutsche Welle в России. #ЭтоДругое", - написала Захарова в Telegram-канале.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
https://ria.ru/20220203/mery-1770927999.html
https://ria.ru/20220203/rt-1770910064.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742439971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1bbb49179a82523f08e635b6b90759b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, мария захарова
19:21 03.02.2022
 
Захарова прокомментировала реакцию ФРГ на российские меры против DW

Представитель МИД Захарова о реакции Германии на российские меры против DW: это другое

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию Берлина на запрет вещания Deutsche Welle в РФ в ответ на ограничения для RT DE хештэгом "#ЭтоДругое", намекая на двойные стандарты.
Ранее Россия в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE ввела ряд мер против германской телерадиокомпании, а именно закрыла корпункт в РФ, аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle и прекратила спутниковое и иное вещание канала, а также инициировала процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle иноагентом.
Стенд телеканала Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
17:58
Немецкий союз журналистов выступил с заявлением после мер России против DW
"Госминистр ФРГ по культуре и СМИ счел неприемлемым запрет вещания Deutsche Welle в России. #ЭтоДругое", - написала Захарова в Telegram-канале.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
16:54Медиавойны
Симоньян поблагодарила власти России за ответ на меры Германии против RT DE
 
В миреГерманияРоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала