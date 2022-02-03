https://ria.ru/20220203/zakharova-1770945723.html

Захарова прокомментировала реакцию ФРГ на российские меры против DW

Захарова прокомментировала реакцию ФРГ на российские меры против DW - РИА Новости, 03.02.2022

Захарова прокомментировала реакцию ФРГ на российские меры против DW

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию Берлина на запрет вещания Deutsche Welle в РФ в ответ на ограничения для RT DE... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T19:21

2022-02-03T19:21

2022-02-03T19:21

в мире

германия

россия

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742439971_0:87:3016:1784_1920x0_80_0_0_ed3c2479fa3e61bdd02a5ca87ad63578.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию Берлина на запрет вещания Deutsche Welle в РФ в ответ на ограничения для RT DE хештэгом "#ЭтоДругое", намекая на двойные стандарты.Ранее Россия в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE ввела ряд мер против германской телерадиокомпании, а именно закрыла корпункт в РФ, аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle и прекратила спутниковое и иное вещание канала, а также инициировала процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle иноагентом."Госминистр ФРГ по культуре и СМИ счел неприемлемым запрет вещания Deutsche Welle в России. #ЭтоДругое", - написала Захарова в Telegram-канале.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.

https://ria.ru/20220203/mery-1770927999.html

https://ria.ru/20220203/rt-1770910064.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия, мария захарова