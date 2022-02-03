Захарова прокомментировала реакцию ФРГ на российские меры против DW
Представитель МИД Захарова о реакции Германии на российские меры против DW: это другое
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию Берлина на запрет вещания Deutsche Welle в РФ в ответ на ограничения для RT DE хештэгом "#ЭтоДругое", намекая на двойные стандарты.
Ранее Россия в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE ввела ряд мер против германской телерадиокомпании, а именно закрыла корпункт в РФ, аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle и прекратила спутниковое и иное вещание канала, а также инициировала процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle иноагентом.
"Госминистр ФРГ по культуре и СМИ счел неприемлемым запрет вещания Deutsche Welle в России. #ЭтоДругое", - написала Захарова в Telegram-канале.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.