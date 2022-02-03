https://ria.ru/20220203/zaderzhanie-1770794633.html

В Анадыре задержали мужчину, пристававшего к подростку в автобусе

В Анадыре задержали мужчину, пристававшего к подростку в автобусе - РИА Новости, 03.02.2022

В Анадыре задержали мужчину, пристававшего к подростку в автобусе

Полицейские задержали 39-летнего мужчину, который подозревается в том, что приставал к подростку в автобусе в Анадыре, сообщает УМВД РФ по Чукотскому АО. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T09:29

2022-02-03T09:29

2022-02-03T09:29

происшествия

чукотский автономный округ

анадырь

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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Полицейские задержали 39-летнего мужчину, который подозревается в том, что приставал к подростку в автобусе в Анадыре, сообщает УМВД РФ по Чукотскому АО."В окружной столице сотрудники полиции задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в приставании к мальчику в автобусе. О случившемся в полицию сообщила женщина, находившаяся в этом же общественном транспорте. Она рассказала, что ехала возле остановки "Поле Чудес" и к мальчику начал приставать мужчина", - говорится в сообщении.Подростку удалось отойти от преследователя.Сотрудники уголовного розыска изучили камеры видеонаблюдения, быстро установили личность мужчины, после чего его задержали. По данному факту проводится дальнейшая проверка.УМВД на своем сайте публикует фото задержанного и просит всех, кто мог пострадать от его действий, обратиться в полицию.

https://ria.ru/20211102/politsiya-1757385626.html

чукотский автономный округ

анадырь

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происшествия, чукотский автономный округ, анадырь