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В Анадыре задержали мужчину, пристававшего к подростку в автобусе
В Анадыре задержали мужчину, пристававшего к подростку в автобусе - РИА Новости, 03.02.2022
В Анадыре задержали мужчину, пристававшего к подростку в автобусе
Полицейские задержали 39-летнего мужчину, который подозревается в том, что приставал к подростку в автобусе в Анадыре, сообщает УМВД РФ по Чукотскому АО. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T09:29
2022-02-03T09:29
2022-02-03T09:29
происшествия
чукотский автономный округ
анадырь
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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Полицейские задержали 39-летнего мужчину, который подозревается в том, что приставал к подростку в автобусе в Анадыре, сообщает УМВД РФ по Чукотскому АО."В окружной столице сотрудники полиции задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в приставании к мальчику в автобусе. О случившемся в полицию сообщила женщина, находившаяся в этом же общественном транспорте. Она рассказала, что ехала возле остановки "Поле Чудес" и к мальчику начал приставать мужчина", - говорится в сообщении.Подростку удалось отойти от преследователя.Сотрудники уголовного розыска изучили камеры видеонаблюдения, быстро установили личность мужчины, после чего его задержали. По данному факту проводится дальнейшая проверка.УМВД на своем сайте публикует фото задержанного и просит всех, кто мог пострадать от его действий, обратиться в полицию.
https://ria.ru/20211102/politsiya-1757385626.html
чукотский автономный округ
анадырь
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происшествия, чукотский автономный округ, анадырь
В Анадыре задержали мужчину, пристававшего к подростку в автобусе
В Анадыре полицейские задержали 39-летнего мужчину, пристававшего к подростку в автобусе