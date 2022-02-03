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В Анадыре задержали мужчину, пристававшего к подростку в автобусе
В Анадыре задержали мужчину, пристававшего к подростку в автобусе - РИА Новости, 03.02.2022
В Анадыре задержали мужчину, пристававшего к подростку в автобусе
Полицейские задержали 39-летнего мужчину, который подозревается в том, что приставал к подростку в автобусе в Анадыре, сообщает УМВД РФ по Чукотскому АО. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T09:29
2022-02-03T09:29
происшествия
чукотский автономный округ
анадырь
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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Полицейские задержали 39-летнего мужчину, который подозревается в том, что приставал к подростку в автобусе в Анадыре, сообщает УМВД РФ по Чукотскому АО."В окружной столице сотрудники полиции задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в приставании к мальчику в автобусе. О случившемся в полицию сообщила женщина, находившаяся в этом же общественном транспорте. Она рассказала, что ехала возле остановки "Поле Чудес" и к мальчику начал приставать мужчина", - говорится в сообщении.Подростку удалось отойти от преследователя.Сотрудники уголовного розыска изучили камеры видеонаблюдения, быстро установили личность мужчины, после чего его задержали. По данному факту проводится дальнейшая проверка.УМВД на своем сайте публикует фото задержанного и просит всех, кто мог пострадать от его действий, обратиться в полицию.
https://ria.ru/20211102/politsiya-1757385626.html
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происшествия, чукотский автономный округ, анадырь
09:29 03.02.2022
 
В Анадыре задержали мужчину, пристававшего к подростку в автобусе

В Анадыре полицейские задержали 39-летнего мужчину, пристававшего к подростку в автобусе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Полицейские задержали 39-летнего мужчину, который подозревается в том, что приставал к подростку в автобусе в Анадыре, сообщает УМВД РФ по Чукотскому АО.
"В окружной столице сотрудники полиции задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в приставании к мальчику в автобусе. О случившемся в полицию сообщила женщина, находившаяся в этом же общественном транспорте. Она рассказала, что ехала возле остановки "Поле Чудес" и к мальчику начал приставать мужчина", - говорится в сообщении.
Подростку удалось отойти от преследователя.
Сотрудники уголовного розыска изучили камеры видеонаблюдения, быстро установили личность мужчины, после чего его задержали. По данному факту проводится дальнейшая проверка.
УМВД на своем сайте публикует фото задержанного и просит всех, кто мог пострадать от его действий, обратиться в полицию.
Наручники - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября 2021, 14:59
В Приморье полиция задержала мужчину, пристававшего к девочкам в автобусе
 
ПроисшествияЧукотский автономный округАнадырь
 
 
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