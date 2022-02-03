https://ria.ru/20220203/youtube-1770850542.html

В России предложили обязать YouTube указывать причину блокировки роликов

В России предложили обязать YouTube указывать причину блокировки роликов - РИА Новости, 03.02.2022

В России предложили обязать YouTube указывать причину блокировки роликов

Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предлагает обязать иностранные видеосервисы в случае блокировок видео указывать... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T13:21

2022-02-03T13:21

2022-02-03T13:21

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предлагает обязать иностранные видеосервисы в случае блокировок видео указывать подробную причину блокировки или удаления ролика, говорится в письме ассоциации, которое она направила в Минцифры и в Минкультуры РФ. Документ есть в распоряжении РИА Новости.Директор АППСИМ Владимир Зыков сообщает в письме, что на YouTube ролики часто блокируются за нарушение авторских прав на используемую в видео музыку, при этом оспорить блокировку сложно или невозможно, контакты правообладателей не указываются. Права, по которым ограничивается доступ к ролику, не принадлежат людям или организациям, заявляющим на них права. В результате "YouTube начинает верить авторам на слово и не запрашивать дополнительные документы для подтверждения прав на новые произведения"."В этой связи АППСИМ обращается к вам с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство, которые бы обязали иностранные видеосервисы с пользовательским контентом указывать, в случае блокировок видео, подробную причину блокировки или удаления ролика. При этом сделать данную причину общедоступной", - говорится в письме.В тексте отмечается, что все пользователи сервиса должны указанную причину видеть, а у автора видео должны быть контакты службы поддержки видеосервиса и правообладателей, у которых можно было бы оспорить блокировку. Кроме того, Зыков в рамках закона о "приземлении" иностранных IT-компаний предложил совместно с Минкультуры провести круглый стол с представителями компаний YouTube и TikTok для решения указанных проблем и выработке мер по их предотвращению."Есть проблема, когда самозванцы присваивают себе чужие авторские права. Например, мы столкнулись с тем, что на гимн Советского Союза заявили права 11 лицензиатов. Таких случае масса - когда неизвестные компании присваивают себе чужие права. И дальше пользователям очень сложно связаться с этими людьми, пообщаться с YouTube и доказать, что это их произведение и это их права. Нет никаких контактов этой "конторы", которая присвоила себе права", - сообщил Зыков РИА Новости.

https://ria.ru/20211217/rt-1764215020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, youtube, россия