https://ria.ru/20220203/vpk-ural-1770775098.html

Россия поставила новую партию бронеавтомобилей "ВПК-Урал" на Ближний Восток

Россия поставила новую партию бронеавтомобилей "ВПК-Урал" на Ближний Восток - РИА Новости, 03.02.2022

Россия поставила новую партию бронеавтомобилей "ВПК-Урал" на Ближний Восток

Российская "Военно-промышленная компания" (ВПК) поставила новую партию многоцелевых броневых автомобилей "ВПК-Урал" в одну из ближневосточных стран, сообщил РИА РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T03:11

2022-02-03T03:11

2022-02-03T03:11

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российская "Военно-промышленная компания" (ВПК) поставила новую партию многоцелевых броневых автомобилей "ВПК-Урал" в одну из ближневосточных стран, сообщил РИА Новости гендиректор Александр Красовицкий.Первые экспортные поставки "ВПК-Урал" состоялись в 2020 году.Собеседник агентства подчеркнул, что в этот раз специально по просьбе заказчика машина была исполнена в новой модификации – "ВПК-Урал пикап" с бронированной пятиместной четырехдверной кабиной и грузовым кузовом за ней, в котором можно перевозить различные грузы массой до 2,5 тонн.Автомобиль "ВПК-Урал пикап" массой 14,5 тонн оснащен импортным турбодизелем, развивающим мощность 400 лошадиных сил, и автоматической коробкой передач. Благодаря снижению размеров бронированного обитаемого отделения, удалось повысить уровень баллистической защиты до 3 уровня по STANAG-4569, а противоминную - до 8 килограммов в тротиловом эквиваленте.

https://ria.ru/20220202/s-400-1770603924.html

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