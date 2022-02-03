https://ria.ru/20220203/vpk-ural-1770775098.html
Россия поставила новую партию бронеавтомобилей "ВПК-Урал" на Ближний Восток
Россия поставила новую партию бронеавтомобилей "ВПК-Урал" на Ближний Восток - РИА Новости, 03.02.2022
Россия поставила новую партию бронеавтомобилей "ВПК-Урал" на Ближний Восток
Российская "Военно-промышленная компания" (ВПК) поставила новую партию многоцелевых броневых автомобилей "ВПК-Урал" в одну из ближневосточных стран, сообщил РИА РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T03:11
2022-02-03T03:11
2022-02-03T03:11
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российская "Военно-промышленная компания" (ВПК) поставила новую партию многоцелевых броневых автомобилей "ВПК-Урал" в одну из ближневосточных стран, сообщил РИА Новости гендиректор Александр Красовицкий.Первые экспортные поставки "ВПК-Урал" состоялись в 2020 году.Собеседник агентства подчеркнул, что в этот раз специально по просьбе заказчика машина была исполнена в новой модификации – "ВПК-Урал пикап" с бронированной пятиместной четырехдверной кабиной и грузовым кузовом за ней, в котором можно перевозить различные грузы массой до 2,5 тонн.Автомобиль "ВПК-Урал пикап" массой 14,5 тонн оснащен импортным турбодизелем, развивающим мощность 400 лошадиных сил, и автоматической коробкой передач. Благодаря снижению размеров бронированного обитаемого отделения, удалось повысить уровень баллистической защиты до 3 уровня по STANAG-4569, а противоминную - до 8 килограммов в тротиловом эквиваленте.
https://ria.ru/20220202/s-400-1770603924.html
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в мире, россия
Россия поставила новую партию бронеавтомобилей "ВПК-Урал" на Ближний Восток
Россия поставила новую партию бронеавтомобилей "ВПК-Урал" в одну из стран Ближнего Востока
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российская "Военно-промышленная компания" (ВПК) поставила новую партию многоцелевых броневых автомобилей "ВПК-Урал" в одну из ближневосточных стран, сообщил РИА Новости гендиректор Александр Красовицкий.
Первые экспортные поставки "ВПК-Урал" состоялись в 2020 году.
"Мы подписали новый контракт с нашим ближневосточным заказчиком и уже в этом году отгрузили ему новую партию наших броневиков "ВПК-Урал". Таким образом, его парк насчитывает уже около 100 таких автомобилей", - сказал Красовицкий.
Собеседник агентства подчеркнул, что в этот раз специально по просьбе заказчика машина была исполнена в новой модификации – "ВПК-Урал пикап" с бронированной пятиместной четырехдверной кабиной и грузовым кузовом за ней, в котором можно перевозить различные грузы массой до 2,5 тонн.
Автомобиль "ВПК-Урал пикап" массой 14,5 тонн оснащен импортным турбодизелем, развивающим мощность 400 лошадиных сил, и автоматической коробкой передач. Благодаря снижению размеров бронированного обитаемого отделения, удалось повысить уровень баллистической защиты до 3 уровня по STANAG-4569, а противоминную - до 8 килограммов в тротиловом эквиваленте.