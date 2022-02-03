16:00 03.02.2022 (обновлено: 16:04 03.02.2022)
Глава Мюнхенской конференции прокомментировал европейскую политику США
Глава Мюнхенской конференции Ишингер считает, что США действительно вернулись в Европу
Здание Капитолия США в Вашингтоне
БЕРЛИН, 3 фев - РИА Новости. Глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер заявил, что США в последние недели показали, что действительно вернулись в Европу.
Выступая в 2021 году на Мюнхенской конференции, президент Джо Байден, избранный за несколько месяцев до этого, заявил, что "Америка вернулась, трансатлантический союз вернулся".
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"С геостратегической точки зрения мы в Европе со времен эры (президента США Барака) Обамы беспокоились, что США находятся на пути выхода из Европы, поворота к Азии. То, что мы видим в последние недели, это то, что президент Джо Байден делает то, что он сказал год назад на Мюнхенской конференции безопасности-2021, а именно - Америка вернулась. С геостратегической точки, если что и есть объектное, так это то, что Америка серьезно воспринимает свое присутствие в Европе", - заявил Ишингер на пресс-конференции в Берлине.
Он добавил, что США сами себя определяют "как европейскую державу, как державу в Европе". "Это хорошо и это важно в силу еще неготовой европейской внешней политики и политики безопасности… США в дипломатии, в политике, а также в военной сфере вновь взяли на себя роль лидера, чего они несколько лет не хотели. Мы сегодня в лучшей ситуации, чем были бы, если США действительно работали только в Азии", - добавил Ишингер.
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Он также прокомментировал спорный в Германии вопрос поставок вооружений Украине. Правительство отказывается от этого, заявляя об исторической ответственности страны перед странами бывшего СССР и указывая на свою роль посредника в урегулировании конфликта на Украине. Оппозиция ФРГ и украинский власти критикуют власти страны за отказ поставлять оружие.
"Будучи федеральным правительством (Германии), можно ссылаться на свою роль посредника в нормандском формате по конфликту между сепаратистами, Россией с одной стороны, и Украиной. Поэтому необходимо по вопросу поставок оружия вести себя воздержанно", - заявил Ишингер.
При этом он добавил, что есть и другая точка зрения на этот вопрос. Он напомнил, что правительство Герхарда Шредера и Йошки Фишера обосновывало поддержку военной операции в Югославии тем, что "с точки зрения немецкой истории есть необходимость предотвращать соизмеримые с геноцидом преступления". "И если для всех важен принцип "делать все, чтобы предотвращать войну", то тогда укрепление армии Украины может быть элементом предотвращения войны, потому что это могло бы, будем надеяться, с точки зрения Москвы повышать эффект сдерживания… Есть разные взгляды по этой теме, у них всех свой вес и они должны быть изучены", - заявил он.
В ответ на уточняющий вопрос о его позиции по вопросу, Ишингер отметил, что понимает позицию правительства ФРГ, но " приветствовал, если бы федеральное правительство под лозунгами "сплоченность и лидерство" ЕС и НАТО не была бы в конце конвоя по этому вопросу". "Очень многие наши партнеры выбрали другой путь. Я думаю, что важным опытом истории 20 века и начала 21 века, что это не хорошо, когда Германия решается на особый путь. Это следовало бы серьезно принять во внимание при решении вопроса о поставках ограниченного объема оружия", - добавил Ишингер.
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