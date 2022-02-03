https://ria.ru/20220203/vooruzheniya-1770883769.html
Поляки попросили не будить русского медведя
Поляки возмутились бесплатной передачей Украине собственных вооружений - РИА Новости, 03.02.2022
Поляки попросили не будить русского медведя
Читатели портала Interia выступили против оказания польскими властями военной помощи Украине. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T15:30
2022-02-03T15:30
2022-02-03T17:01
безопасность
польша
украина
россия
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Читатели портала Interia выступили против оказания польскими властями военной помощи Украине.Поводом для обсуждения послужила статья, согласно которой Варшава намерена передать Киеву переносные зенитно-ракетные комплексы "Перун" из-за "нарастания напряженности на границе с Россией".Многие пользователи обвинили автора публикации в нагнетании паники."Медведь еще дремлет, а вы его дразните. Зачем?" — задался вопросом Janek.Комментатор под ником h, в свою очередь, остался недоволен тем, что Украина получит один из самых современных образцов польских вооружений бесплатно."А почему украинцы не могут купить оружие?" — спрашивает он.При этом читатель под ником Frank убежден, что в случае конфликта украинцы сами отдадут новое вооружение российским военным.Другие комментаторы пришли к выводу, что чрезмерное вооружение Украины нанесет вред самой Польше."Передача украинцам оружия может представлять для поляков опасность. В истории бывало разное, разное может произойти и в будущем. Я против", — написал Olo.В последнее время отношения России и Запада стали еще более напряженными из-за ситуации вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе. На этом фоне НАТО усиливает присутствие в Восточной Европе.В Москве отвергают подобные обвинения, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Россия также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.В Кремле и МИД неоднократно отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220203/ukraina-1770838830.html
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https://radiosputnik.ria.ru/20220203/ukraina-1770826081.html
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безопасность, польша, украина, россия
15:30 03.02.2022 (обновлено: 17:01 03.02.2022)
Поляки возмутились бесплатной передачей Украине собственных вооружений
Читатели Interia выступили против бесплатной передачи Украине ПЗРК "Перун"
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
Читатели портала Interia
выступили против оказания польскими властями военной помощи Украине.
Поводом для обсуждения послужила статья, согласно которой Варшава намерена передать Киеву переносные зенитно-ракетные комплексы "Перун" из-за "нарастания напряженности на границе с Россией".
Многие пользователи обвинили автора публикации в нагнетании паники.
"Украинцы будут стрелять в россиян"… Почему Interia сеет панику? Автор будто уверен, что будет война", — написал Tomi.
"Медведь еще дремлет, а вы его дразните. Зачем?" — задался вопросом Janek.
Комментатор под ником h, в свою очередь, остался недоволен тем, что Украина
получит один из самых современных образцов польских вооружений бесплатно.
"А почему украинцы не могут купить оружие?" — спрашивает он.
При этом читатель под ником Frank убежден, что в случае конфликта украинцы сами отдадут новое вооружение российским военным.
"Еще не хватало, чтобы это оружие попало в руки русских, и они будут знать все о единственном эффективном зенитном комплексе, который у нас есть", — считает он.
Другие комментаторы пришли к выводу, что чрезмерное вооружение Украины нанесет вред самой Польше
.
"Передача украинцам оружия может представлять для поляков опасность. В истории бывало разное, разное может произойти и в будущем. Я против", — написал Olo.
В последнее время отношения России и Запада стали еще более напряженными из-за ситуации вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе. На этом фоне НАТО
усиливает присутствие в Восточной Европе.
В Москве отвергают подобные обвинения, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Россия также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
В Кремле и МИД неоднократно отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации на Украине — действия США
и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>