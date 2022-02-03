https://ria.ru/20220203/vooruzheniya-1770883769.html

Поляки попросили не будить русского медведя

Поляки возмутились бесплатной передачей Украине собственных вооружений - РИА Новости, 03.02.2022

Поляки попросили не будить русского медведя

Читатели портала Interia выступили против оказания польскими властями военной помощи Украине. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T15:30

2022-02-03T15:30

2022-02-03T17:01

безопасность

польша

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770861292_0:89:1024:665_1920x0_80_0_0_25f3be25f0d4d78d30cce1fa0bb70078.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Читатели портала Interia выступили против оказания польскими властями военной помощи Украине.Поводом для обсуждения послужила статья, согласно которой Варшава намерена передать Киеву переносные зенитно-ракетные комплексы "Перун" из-за "нарастания напряженности на границе с Россией".Многие пользователи обвинили автора публикации в нагнетании паники."Медведь еще дремлет, а вы его дразните. Зачем?" — задался вопросом Janek.Комментатор под ником h, в свою очередь, остался недоволен тем, что Украина получит один из самых современных образцов польских вооружений бесплатно."А почему украинцы не могут купить оружие?" — спрашивает он.При этом читатель под ником Frank убежден, что в случае конфликта украинцы сами отдадут новое вооружение российским военным.Другие комментаторы пришли к выводу, что чрезмерное вооружение Украины нанесет вред самой Польше."Передача украинцам оружия может представлять для поляков опасность. В истории бывало разное, разное может произойти и в будущем. Я против", — написал Olo.В последнее время отношения России и Запада стали еще более напряженными из-за ситуации вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе. На этом фоне НАТО усиливает присутствие в Восточной Европе.В Москве отвергают подобные обвинения, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории. Россия также напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.В Кремле и МИД неоднократно отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ, а основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220203/ukraina-1770838830.html

https://ria.ru/20220203/ukraina-1770867001.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220203/ukraina-1770826081.html

https://ria.ru/20220203/gaz-1770802215.html

польша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, польша, украина, россия