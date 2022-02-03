https://ria.ru/20220203/voennye-1770783382.html

Эксперт назвала отправку военных США в Европу "безответственной политикой"

Эксперт назвала отправку военных США в Европу "безответственной политикой" - РИА Новости, 03.02.2022

Эксперт назвала отправку военных США в Европу "безответственной политикой"

Решение президента США Джо Байдена отправить военных в Европу разрушает табу времен "холодной войны" на прямое военное столкновение Москвы и Вашингтона, заявила РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T06:29

2022-02-03T06:29

2022-02-03T06:29

министерство обороны сша

нато

в мире

румыния

польша

германия

украина

сша

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена отправить военных в Европу разрушает табу времен "холодной войны" на прямое военное столкновение Москвы и Вашингтона, заявила РИА Новости директор Института международных политических и экономических исследований - РУССТРАТ Елена Панина.Пентагон ранее объявил, что США в ближайшие дни временно перебросят дополнительно около 2 тысяч военных в Румынию, Польшу и Германию. Как заявили в американском ведомстве, отправка сил необходима для "оказания поддержки" союзникам в регионе, так как ситуация вокруг Украины требует, чтобы НАТО усилила военное присутствие на восточном фланге. Точные сроки пребывания военных в Европе в Пентагоне не назвали. При этом там не исключили, что в ближайшие дни и недели США могут принять решение об отправке дополнительных сил в Европу, как и не исключено, что они могут быть направлены на Украину для содействия эвакуации.По мнению Паниной, нельзя недооценивать деструктивный характер такого шага США. Она обратила внимание, что официальный представитель Пентагона Джон Кирби сначала заявил, что направляемые в Европу контингенты не будут участвовать в боевых действиях на Украине, а потом уточнил, что в дальнейшем в Европу могут быть направлены дополнительные силы, которые могут быть использованы на Украине "для содействия эвакуации"."Демарш США показывает направление, на которое толкают Белый дом американские "ястребы": это курс на продолжение конфронтации и усиление международной напряженности", - констатировала эксперт.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220203/oruzhie-1770774906.html

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министерство обороны сша, нато, в мире, румыния, польша, германия, украина, сша, россия