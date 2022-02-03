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Эксперт назвала отправку военных США в Европу "безответственной политикой"
Эксперт назвала отправку военных США в Европу "безответственной политикой" - РИА Новости, 03.02.2022
Эксперт назвала отправку военных США в Европу "безответственной политикой"
Решение президента США Джо Байдена отправить военных в Европу разрушает табу времен "холодной войны" на прямое военное столкновение Москвы и Вашингтона, заявила РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T06:29
2022-02-03T06:29
министерство обороны сша
нато
в мире
румыния
польша
германия
украина
сша
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена отправить военных в Европу разрушает табу времен "холодной войны" на прямое военное столкновение Москвы и Вашингтона, заявила РИА Новости директор Института международных политических и экономических исследований - РУССТРАТ Елена Панина.Пентагон ранее объявил, что США в ближайшие дни временно перебросят дополнительно около 2 тысяч военных в Румынию, Польшу и Германию. Как заявили в американском ведомстве, отправка сил необходима для "оказания поддержки" союзникам в регионе, так как ситуация вокруг Украины требует, чтобы НАТО усилила военное присутствие на восточном фланге. Точные сроки пребывания военных в Европе в Пентагоне не назвали. При этом там не исключили, что в ближайшие дни и недели США могут принять решение об отправке дополнительных сил в Европу, как и не исключено, что они могут быть направлены на Украину для содействия эвакуации.По мнению Паниной, нельзя недооценивать деструктивный характер такого шага США. Она обратила внимание, что официальный представитель Пентагона Джон Кирби сначала заявил, что направляемые в Европу контингенты не будут участвовать в боевых действиях на Украине, а потом уточнил, что в дальнейшем в Европу могут быть направлены дополнительные силы, которые могут быть использованы на Украине "для содействия эвакуации"."Демарш США показывает направление, на которое толкают Белый дом американские "ястребы": это курс на продолжение конфронтации и усиление международной напряженности", - констатировала эксперт.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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министерство обороны сша, нато, в мире, румыния, польша, германия, украина, сша, россия
06:29 03.02.2022
 
Эксперт назвала отправку военных США в Европу "безответственной политикой"

Эксперт Панина: отправка военных США в Европу разрушает табу даже времен "холодной войны"

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена отправить военных в Европу разрушает табу времен "холодной войны" на прямое военное столкновение Москвы и Вашингтона, заявила РИА Новости директор Института международных политических и экономических исследований - РУССТРАТ Елена Панина.
Пентагон ранее объявил, что США в ближайшие дни временно перебросят дополнительно около 2 тысяч военных в Румынию, Польшу и Германию. Как заявили в американском ведомстве, отправка сил необходима для "оказания поддержки" союзникам в регионе, так как ситуация вокруг Украины требует, чтобы НАТО усилила военное присутствие на восточном фланге. Точные сроки пребывания военных в Европе в Пентагоне не назвали. При этом там не исключили, что в ближайшие дни и недели США могут принять решение об отправке дополнительных сил в Европу, как и не исключено, что они могут быть направлены на Украину для содействия эвакуации.
По мнению Паниной, нельзя недооценивать деструктивный характер такого шага США. Она обратила внимание, что официальный представитель Пентагона Джон Кирби сначала заявил, что направляемые в Европу контингенты не будут участвовать в боевых действиях на Украине, а потом уточнил, что в дальнейшем в Европу могут быть направлены дополнительные силы, которые могут быть использованы на Украине "для содействия эвакуации".
"Таким образом, мы являемся свидетелями продолжения опасной игры на украинском направлении. Это крайне безответственная политика. Делается шаг к разрушению имевшего место даже в годы "холодной войны" психологического барьера, своего рода табу, на прямое военное столкновение Вашингтона и Москвы. Этот барьер сыграл важную роль в недопущении третьей мировой войны в ХХ веке", - отметила Панина.
"Демарш США показывает направление, на которое толкают Белый дом американские "ястребы": это курс на продолжение конфронтации и усиление международной напряженности", - констатировала эксперт.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
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Поставки оружия воодушевляют Киев на агрессию в Донбассе, заявили в ДНР
 
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