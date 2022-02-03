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https://ria.ru/20220203/vaktsinatsiya-1770790167.html
Гериатр призвала пожилых не бояться вакцинироваться от COVID-19
Гериатр призвала пожилых не бояться вакцинироваться от COVID-19 - РИА Новости, 03.02.2022
Гериатр призвала пожилых не бояться вакцинироваться от COVID-19
Пожилым стоит вакцинироваться от COVID-19 даже в период высокой заболеваемости, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист-гериатр столичного... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T08:49
2022-02-03T08:49
распространение коронавируса
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здоровье - общество
коронавирус covid-19
надежда рунихина
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Пожилым стоит вакцинироваться от COVID-19 даже в период высокой заболеваемости, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист-гериатр столичного департамента здравоохранения Надежда Рунихина."Несмотря на то, что сейчас идет высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, для пожилых пациентов рекомендации по вакцинации остаются приоритетными. Исследования показывают, что даже если прошла вакцинация и вскоре произошло заражение ковидом, то вакцинация способствует более благоприятному течению заболевания. Поэтому не нужно бояться в этот острый период заболеваемости проходить вакцинацию и ревакцинацию", - сказала Рунихина.По ее словам, если человек уже находится в стадии вирусного заболевания, то вакцинироваться можно только после выздоровления. А при первых признаках заражения "омикроном" или ОРВИ можно без записи и звонка обратиться к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику и получить медпомощь в тот же день, либо получить аудиоконсультацию врача дистанционно.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, надежда рунихина, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
08:49 03.02.2022
 
Гериатр призвала пожилых не бояться вакцинироваться от COVID-19

Гериатр Рунихина призвала пожилых прививаться от COVID-19 даже при высокой заболеваемости

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедработник показывает пожилой женщине сертификат о вакцинации от COVID-19
Медработник показывает пожилой женщине сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медработник показывает пожилой женщине сертификат о вакцинации от COVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Пожилым стоит вакцинироваться от COVID-19 даже в период высокой заболеваемости, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист-гериатр столичного департамента здравоохранения Надежда Рунихина.
"Несмотря на то, что сейчас идет высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, для пожилых пациентов рекомендации по вакцинации остаются приоритетными. Исследования показывают, что даже если прошла вакцинация и вскоре произошло заражение ковидом, то вакцинация способствует более благоприятному течению заболевания. Поэтому не нужно бояться в этот острый период заболеваемости проходить вакцинацию и ревакцинацию", - сказала Рунихина.
По ее словам, если человек уже находится в стадии вирусного заболевания, то вакцинироваться можно только после выздоровления. А при первых признаках заражения "омикроном" или ОРВИ можно без записи и звонка обратиться к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику и получить медпомощь в тот же день, либо получить аудиоконсультацию врача дистанционно.
Медицинский работник проверяет температуру у пожилой женщины в защитной маске в городской поликлинике - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
08:39Распространение коронавируса
Гериатр рассказала, о чем нельзя забывать пожилым при заболевании COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Надежда РунихинаКоронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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