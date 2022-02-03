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https://ria.ru/20220203/vaktsina-1770968954.html
Вуйнович оценила процесс регистрации "Спутника V" в ВОЗ
Вуйнович оценила процесс регистрации "Спутника V" в ВОЗ - РИА Новости, 03.02.2022
Вуйнович оценила процесс регистрации "Спутника V" в ВОЗ
Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что настроена "очень оптимистично" по поводу перспектив регистрации ВОЗ российской вакцины "Спутник V", по ее... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T21:52
2022-02-03T22:09
распространение коронавируса
здоровье - общество
воз
общество
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что настроена "очень оптимистично" по поводу перспектив регистрации ВОЗ российской вакцины "Спутник V", по ее словам, процесс регистрации идет "очень хорошо" и может закончиться скоро."Я очень хороший оптимист. Конечно, спекулировать не буду... но от декабря месяца, даже от ноября месяца процесс идет очень хорошо, я очень ожидаю, что процесс закончится, а про окончательное решение - это скажет комиссия, ничего не могу сказать", - заявила она в эфире "России 24".По словам Вуйнович, ВОЗ получила необходимые документы для регистрации вакцины "Спутник V" 30 декабря 2021 года.При этом она отметила, что решение ВОЗ по поводу российской вакцины не может помешать некоторым странам все равно запрещать въезд из России."Регистрация ВОЗ на это влиять не будет, многие страны... даже зарегистрированные вакцины некоторые не признают. Мы надеемся, но регистрация вакцины не значит, что она должна применяться как паспорт", - подчеркнула Вуйнович.По ее словам, признание ВОЗ повлияет на возможность закупок российской вакцины другими странами, потому что вакцин не достает многим странам мира."Так что мы очень надеемся на "Спутник"", - резюмировала представитель ВОЗ.
https://ria.ru/20220203/krov-1770931674.html
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здоровье - общество, воз, общество, вакцина "спутник v", коронавирус в россии
21:52 03.02.2022 (обновлено: 22:09 03.02.2022)
 
Вуйнович оценила процесс регистрации "Спутника V" в ВОЗ

Вуйнович: процесс регистрации "Спутника V" в ВОЗ идет очень хорошо

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Ампула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что настроена "очень оптимистично" по поводу перспектив регистрации ВОЗ российской вакцины "Спутник V", по ее словам, процесс регистрации идет "очень хорошо" и может закончиться скоро.
"Я очень хороший оптимист. Конечно, спекулировать не буду... но от декабря месяца, даже от ноября месяца процесс идет очень хорошо, я очень ожидаю, что процесс закончится, а про окончательное решение - это скажет комиссия, ничего не могу сказать", - заявила она в эфире "России 24".
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По словам Вуйнович, ВОЗ получила необходимые документы для регистрации вакцины "Спутник V" 30 декабря 2021 года.
При этом она отметила, что решение ВОЗ по поводу российской вакцины не может помешать некоторым странам все равно запрещать въезд из России.
"Регистрация ВОЗ на это влиять не будет, многие страны... даже зарегистрированные вакцины некоторые не признают. Мы надеемся, но регистрация вакцины не значит, что она должна применяться как паспорт", - подчеркнула Вуйнович.
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По ее словам, признание ВОЗ повлияет на возможность закупок российской вакцины другими странами, потому что вакцин не достает многим странам мира.
"Так что мы очень надеемся на "Спутник"", - резюмировала представитель ВОЗ.
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоВОЗОбществоВакцина "Спутник V"Коронавирус в России
 
 
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