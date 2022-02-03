https://ria.ru/20220203/vaktsina-1770968954.html

Вуйнович оценила процесс регистрации "Спутника V" в ВОЗ

Вуйнович оценила процесс регистрации "Спутника V" в ВОЗ - РИА Новости, 03.02.2022

Вуйнович оценила процесс регистрации "Спутника V" в ВОЗ

Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что настроена "очень оптимистично" по поводу перспектив регистрации ВОЗ российской вакцины "Спутник V", по ее... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T21:52

2022-02-03T21:52

2022-02-03T22:09

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вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что настроена "очень оптимистично" по поводу перспектив регистрации ВОЗ российской вакцины "Спутник V", по ее словам, процесс регистрации идет "очень хорошо" и может закончиться скоро."Я очень хороший оптимист. Конечно, спекулировать не буду... но от декабря месяца, даже от ноября месяца процесс идет очень хорошо, я очень ожидаю, что процесс закончится, а про окончательное решение - это скажет комиссия, ничего не могу сказать", - заявила она в эфире "России 24".По словам Вуйнович, ВОЗ получила необходимые документы для регистрации вакцины "Спутник V" 30 декабря 2021 года.При этом она отметила, что решение ВОЗ по поводу российской вакцины не может помешать некоторым странам все равно запрещать въезд из России."Регистрация ВОЗ на это влиять не будет, многие страны... даже зарегистрированные вакцины некоторые не признают. Мы надеемся, но регистрация вакцины не значит, что она должна применяться как паспорт", - подчеркнула Вуйнович.По ее словам, признание ВОЗ повлияет на возможность закупок российской вакцины другими странами, потому что вакцин не достает многим странам мира."Так что мы очень надеемся на "Спутник"", - резюмировала представитель ВОЗ.

https://ria.ru/20220203/krov-1770931674.html

https://ria.ru/20220203/omikron-1770780831.html

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здоровье - общество, воз, общество, вакцина "спутник v", коронавирус в россии