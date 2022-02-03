Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220203/vaktsina-1770915701.html
Фернандес заявил, что Аргентина теперь в долгу перед Россией
Фернандес заявил, что Аргентина теперь в долгу перед Россией - РИА Новости, 03.02.2022
Фернандес заявил, что Аргентина теперь в долгу перед Россией
Аргентина в долгу перед Россией за поставки вакцины против коронавируса "Спутник V", заявил президент южноамериканской страны на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T17:14
2022-02-03T19:58
распространение коронавируса
в мире
аргентина
россия
вакцина "спутник v"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593383026_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_714f9a2257964dd59c0b31b4cd03086a.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Аргентина в долгу перед Россией за поставки вакцины против коронавируса "Спутник V", заявил президент южноамериканской страны на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным в Москве.Как напомнил Путин перед началом переговоров, Аргентина первой в Западном полушарии зарегистрировала "Спутник V", и поблагодарил Фернандеса за это.Российский лидер подчеркнул, что позиции Москвы и Буэнос-Айреса по многим глобальным и региональным вопросам близки или совпадают. Обе страны "отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета, независимости и невмешательства во внутренние дела других государств"."Условились и далее координировать усилия по ключевым многосторонним вопросам на международных площадках, в том числе ООН. Мы готовы активнее развивать связи по линии интеграционных объединений. Имею в виду в первую очередь Евразийский экономический союз и Южноамериканский общий рынок — МЕРКОСУР. Теснее взаимодействовать в рамках G20", — добавил Путин.В свою очередь, Фернандес отметил, что Россия и Аргентина могли бы теснее взаимодействовать в сферах энергетики, транспорта и новых технологий.Фернандес также выразил сожаление, что не может остаться в Москве еще на несколько дней, чтобы продлить "чудесный визит", но уже завтра оба лидера продолжат общение в Пекине, где примут участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.
https://ria.ru/20220203/argentina-1770864948.html
аргентина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593383026_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6d1a5e5fc2dece386edd3f3345ddd44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аргентина, россия, вакцина "спутник v"
17:14 03.02.2022 (обновлено: 19:58 03.02.2022)
 
Фернандес заявил, что Аргентина теперь в долгу перед Россией

Президент Фернандес: Аргентина в долгу перед Россией после поставок вакцины от COVID-19

© РИА Новости / Администрация президента Аргентины / Перейти в фотобанкПрибытие рейса с вакциной "Спутник V" в Аргентину
Прибытие рейса с вакциной Спутник V в Аргентину - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Администрация президента Аргентины
Перейти в фотобанк
Прибытие рейса с вакциной "Спутник V" в Аргентину. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Аргентина в долгу перед Россией за поставки вакцины против коронавируса "Спутник V", заявил президент южноамериканской страны на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным в Москве.

"Аргентина в долгу находится перед Российской Федерацией, потому что Россия первая озаботилась тем, чтобы Аргентина получила вакцину от коронавируса. И вот эта помощь помогла нам первыми получить доступ к российской вакцине "Спутник", благодаря этому мы смогли снизить воздействие пандемии на наших граждан".

Альберто Фернандес
президент Аргентины
Как напомнил Путин перед началом переговоров, Аргентина первой в Западном полушарии зарегистрировала "Спутник V", и поблагодарил Фернандеса за это.
Российский лидер подчеркнул, что позиции Москвы и Буэнос-Айреса по многим глобальным и региональным вопросам близки или совпадают. Обе страны "отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета, независимости и невмешательства во внутренние дела других государств".
Президент Аргентины Альберто Фернандес - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
14:12
Буэнос-Айресу надо избавиться от зависимости от США, заявил Фернандес
"Условились и далее координировать усилия по ключевым многосторонним вопросам на международных площадках, в том числе ООН. Мы готовы активнее развивать связи по линии интеграционных объединений. Имею в виду в первую очередь Евразийский экономический союз и Южноамериканский общий рынок — МЕРКОСУР. Теснее взаимодействовать в рамках G20", — добавил Путин.
В свою очередь, Фернандес отметил, что Россия и Аргентина могли бы теснее взаимодействовать в сферах энергетики, транспорта и новых технологий.

"Мы говорили <…> о сотрудничестве в сфере железнодорожной инфраструктуры, поездов, участии в энергетическом секторе, участии в производстве газа. Интересны и новые технологии в энергетической сфере, такие как солнечная энергия и энергия ветра. Мы говорили обо всех возможностях, которые предлагает Аргентина", — добавил он.

Фернандес также выразил сожаление, что не может остаться в Москве еще на несколько дней, чтобы продлить "чудесный визит", но уже завтра оба лидера продолжат общение в Пекине, где примут участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.
Сравнение эффективности Спутника V и Pfizer против омикрон-штамма
20 января, 20:22Инфографика
Сравнение эффективности вакцин "Спутник V" и Pfizer против омикрон-штамма
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаВ миреАргентинаРоссияВакцина "Спутник V"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала