17:14 03.02.2022 (обновлено: 19:58 03.02.2022)
Фернандес заявил, что Аргентина теперь в долгу перед Россией
Президент Фернандес: Аргентина в долгу перед Россией после поставок вакцины от COVID-19
© РИА Новости / Администрация президента Аргентины / Перейти в фотобанкПрибытие рейса с вакциной "Спутник V" в Аргентину
Прибытие рейса с вакциной "Спутник V" в Аргентину. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Аргентина в долгу перед Россией за поставки вакцины против коронавируса "Спутник V", заявил президент южноамериканской страны на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным в Москве.
"Аргентина в долгу находится перед Российской Федерацией, потому что Россия первая озаботилась тем, чтобы Аргентина получила вакцину от коронавируса. И вот эта помощь помогла нам первыми получить доступ к российской вакцине "Спутник", благодаря этому мы смогли снизить воздействие пандемии на наших граждан".
Как напомнил Путин перед началом переговоров, Аргентина первой в Западном полушарии зарегистрировала "Спутник V", и поблагодарил Фернандеса за это.
Российский лидер подчеркнул, что позиции Москвы и Буэнос-Айреса по многим глобальным и региональным вопросам близки или совпадают. Обе страны "отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета, независимости и невмешательства во внутренние дела других государств".
"Условились и далее координировать усилия по ключевым многосторонним вопросам на международных площадках, в том числе ООН. Мы готовы активнее развивать связи по линии интеграционных объединений. Имею в виду в первую очередь Евразийский экономический союз и Южноамериканский общий рынок — МЕРКОСУР. Теснее взаимодействовать в рамках G20", — добавил Путин.
В свою очередь, Фернандес отметил, что Россия и Аргентина могли бы теснее взаимодействовать в сферах энергетики, транспорта и новых технологий.
"Мы говорили <…> о сотрудничестве в сфере железнодорожной инфраструктуры, поездов, участии в энергетическом секторе, участии в производстве газа. Интересны и новые технологии в энергетической сфере, такие как солнечная энергия и энергия ветра. Мы говорили обо всех возможностях, которые предлагает Аргентина", — добавил он.
Фернандес также выразил сожаление, что не может остаться в Москве еще на несколько дней, чтобы продлить "чудесный визит", но уже завтра оба лидера продолжат общение в Пекине, где примут участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.