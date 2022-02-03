https://ria.ru/20220203/vaktsina-1770915701.html

Фернандес заявил, что Аргентина теперь в долгу перед Россией

Фернандес заявил, что Аргентина теперь в долгу перед Россией - РИА Новости, 03.02.2022

Фернандес заявил, что Аргентина теперь в долгу перед Россией

Аргентина в долгу перед Россией за поставки вакцины против коронавируса "Спутник V", заявил президент южноамериканской страны на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T17:14

2022-02-03T17:14

2022-02-03T19:58

распространение коронавируса

в мире

аргентина

россия

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Аргентина в долгу перед Россией за поставки вакцины против коронавируса "Спутник V", заявил президент южноамериканской страны на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным в Москве.Как напомнил Путин перед началом переговоров, Аргентина первой в Западном полушарии зарегистрировала "Спутник V", и поблагодарил Фернандеса за это.Российский лидер подчеркнул, что позиции Москвы и Буэнос-Айреса по многим глобальным и региональным вопросам близки или совпадают. Обе страны "отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета, независимости и невмешательства во внутренние дела других государств"."Условились и далее координировать усилия по ключевым многосторонним вопросам на международных площадках, в том числе ООН. Мы готовы активнее развивать связи по линии интеграционных объединений. Имею в виду в первую очередь Евразийский экономический союз и Южноамериканский общий рынок — МЕРКОСУР. Теснее взаимодействовать в рамках G20", — добавил Путин.В свою очередь, Фернандес отметил, что Россия и Аргентина могли бы теснее взаимодействовать в сферах энергетики, транспорта и новых технологий.Фернандес также выразил сожаление, что не может остаться в Москве еще на несколько дней, чтобы продлить "чудесный визит", но уже завтра оба лидера продолжат общение в Пекине, где примут участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

https://ria.ru/20220203/argentina-1770864948.html

аргентина

россия

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в мире, аргентина, россия, вакцина "спутник v"