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На исследования назальной вакцины выделили 187,8 миллиона рублей
На исследования назальной вакцины выделили 187,8 миллиона рублей - РИА Новости, 03.02.2022
На исследования назальной вакцины выделили 187,8 миллиона рублей
На проведение клинических исследований назальной вакцины от коронавируса выделено 187,8 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:07
2022-02-03T11:07
2022-02-03T11:13
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. На проведение клинических исследований назальной вакцины от коронавируса выделено 187,8 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Минздрава России."Национальный исследовательский центр имени Гамалеи Минздрава России получит 187,8 миллиона рублей на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник V" в виде назального спрея. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.С помощью федеральных средств будут проведены первая и вторая фазы исследований на взрослых добровольцах, уточнили в пресс-службе.
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11:07 03.02.2022 (обновлено: 11:13 03.02.2022)
На исследования назальной вакцины выделили 187,8 миллиона рублей
На клинические исследований назальной вакцины от COVID-19 выделили 187,8 миллиона рублей