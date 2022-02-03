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На исследования назальной вакцины выделили 187,8 миллиона рублей

На исследования назальной вакцины выделили 187,8 миллиона рублей - РИА Новости, 03.02.2022

На исследования назальной вакцины выделили 187,8 миллиона рублей

На проведение клинических исследований назальной вакцины от коронавируса выделено 187,8 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T11:07

2022-02-03T11:07

2022-02-03T11:13

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. На проведение клинических исследований назальной вакцины от коронавируса выделено 187,8 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Минздрава России."Национальный исследовательский центр имени Гамалеи Минздрава России получит 187,8 миллиона рублей на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник V" в виде назального спрея. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.С помощью федеральных средств будут проведены первая и вторая фазы исследований на взрослых добровольцах, уточнили в пресс-службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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