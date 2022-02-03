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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220203/vaktsina-1770812727.html
На исследования назальной вакцины выделили 187,8 миллиона рублей
На исследования назальной вакцины выделили 187,8 миллиона рублей - РИА Новости, 03.02.2022
На исследования назальной вакцины выделили 187,8 миллиона рублей
На проведение клинических исследований назальной вакцины от коронавируса выделено 187,8 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:07
2022-02-03T11:13
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. На проведение клинических исследований назальной вакцины от коронавируса выделено 187,8 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Минздрава России."Национальный исследовательский центр имени Гамалеи Минздрава России получит 187,8 миллиона рублей на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник V" в виде назального спрея. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.С помощью федеральных средств будут проведены первая и вторая фазы исследований на взрослых добровольцах, уточнили в пресс-службе.
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
11:07 03.02.2022 (обновлено: 11:13 03.02.2022)
 
На исследования назальной вакцины выделили 187,8 миллиона рублей

На клинические исследований назальной вакцины от COVID-19 выделили 187,8 миллиона рублей

© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. На проведение клинических исследований назальной вакцины от коронавируса выделено 187,8 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Национальный исследовательский центр имени Гамалеи Минздрава России получит 187,8 миллиона рублей на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник V" в виде назального спрея. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
С помощью федеральных средств будут проведены первая и вторая фазы исследований на взрослых добровольцах, уточнили в пресс-службе.
 
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