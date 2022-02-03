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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220203/vaktsina-1770812506.html
Минздрав планирует применять назальную вакцину для ревакцинации от COVID-19
Минздрав планирует применять назальную вакцину для ревакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 03.02.2022
Минздрав планирует применять назальную вакцину для ревакцинации от COVID-19
Назальную вакцину против коронавирусной инфекции планируется использовать для ревакцинации граждан, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:06
2022-02-03T11:18
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Назальную вакцину против коронавирусной инфекции планируется использовать для ревакцинации граждан, сообщила пресс-служба Минздрава России.Исследование назальной формы вакцины "Спутник V" позволит подтвердить ее безопасность и эффективность, уточнили в пресс-службе."Расширение арсенала препаратов для профилактики COVID-19 позволит дополнительно защитить здоровье людей от инфекции", - сказал журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
11:06 03.02.2022 (обновлено: 11:18 03.02.2022)
 
Минздрав планирует применять назальную вакцину для ревакцинации от COVID-19

Минздрав планирует использовать назальную вакцину от коронавируса для ревакцинации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник проходит медосмотр перед ревакцинацией от COVID-19
Медицинский работник проходит медосмотр перед ревакцинацией от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник проходит медосмотр перед ревакцинацией от COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Назальную вакцину против коронавирусной инфекции планируется использовать для ревакцинации граждан, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"После завершения испытаний и получения регистрационного удостоверения препарат планируют использовать для ревакцинации граждан", - говорится в сообщении.
Исследование назальной формы вакцины "Спутник V" позволит подтвердить ее безопасность и эффективность, уточнили в пресс-службе.
"Расширение арсенала препаратов для профилактики COVID-19 позволит дополнительно защитить здоровье людей от инфекции", - сказал журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 03:44Распространение коронавируса
Исследователь: нежелательных реакций при испытании назальной вакцины нет
 
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