https://ria.ru/20220203/vaktsina-1770812506.html

Минздрав планирует применять назальную вакцину для ревакцинации от COVID-19

Минздрав планирует применять назальную вакцину для ревакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 03.02.2022

Минздрав планирует применять назальную вакцину для ревакцинации от COVID-19

Назальную вакцину против коронавирусной инфекции планируется использовать для ревакцинации граждан, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T11:06

2022-02-03T11:06

2022-02-03T11:18

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Назальную вакцину против коронавирусной инфекции планируется использовать для ревакцинации граждан, сообщила пресс-служба Минздрава России.Исследование назальной формы вакцины "Спутник V" позволит подтвердить ее безопасность и эффективность, уточнили в пресс-службе."Расширение арсенала препаратов для профилактики COVID-19 позволит дополнительно защитить здоровье людей от инфекции", - сказал журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

https://ria.ru/20220201/vaktsina-1770403083.html

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