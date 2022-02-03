https://ria.ru/20220203/vaktsina-1770812506.html
Минздрав планирует применять назальную вакцину для ревакцинации от COVID-19
Минздрав планирует применять назальную вакцину для ревакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 03.02.2022
Минздрав планирует применять назальную вакцину для ревакцинации от COVID-19
Назальную вакцину против коронавирусной инфекции планируется использовать для ревакцинации граждан, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:06
2022-02-03T11:06
2022-02-03T11:18
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Назальную вакцину против коронавирусной инфекции планируется использовать для ревакцинации граждан, сообщила пресс-служба Минздрава России.Исследование назальной формы вакцины "Спутник V" позволит подтвердить ее безопасность и эффективность, уточнили в пресс-службе."Расширение арсенала препаратов для профилактики COVID-19 позволит дополнительно защитить здоровье людей от инфекции", - сказал журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
https://ria.ru/20220201/vaktsina-1770403083.html
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11:06 03.02.2022 (обновлено: 11:18 03.02.2022)
Минздрав планирует применять назальную вакцину для ревакцинации от COVID-19
Минздрав планирует использовать назальную вакцину от коронавируса для ревакцинации