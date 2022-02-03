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На юго-востоке Москвы сошли с рельсов восемь вагонов
На юго-востоке Москвы сошли с рельсов восемь вагонов - РИА Новости, 03.02.2022
На юго-востоке Москвы сошли с рельсов восемь вагонов
Два работника станции Люблино-Сортировочное на юго-востоке столицы пострадали при сходе с рельсов восьми пустых вагонов, сообщается на сайте Московской железной РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T08:24
2022-02-03T08:24
2022-02-03T15:48
происшествия
москва
ржд
московская железная дорога
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Два работника станции Люблино-Сортировочное на юго-востоке столицы пострадали при сходе с рельсов восьми пустых вагонов, сообщается на сайте Московской железной дороги.Отмечается, что в четверг в 01:55 на станции Люблино-Сортировочное произошел сход восьми порожних вагонов.Добавляется, что инцидент не повлиял на движение поездов.Как сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК России Елена Марковская, инцидент произошел при производстве маневровой работы по перестановке состава из 61 вагона: "был допущен проезд повторительного горочного светофора с запрещающим сигналом, в результате чего произошло боковое столкновение на стрелочном переводе с другим составом".Марковская добавила, что ведомство ведет проверку. Этим же занялась Московско-Курская транспортная прокуратура, которая выяснит, нарушались ли требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
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происшествия, москва, ржд, московская железная дорога
08:24 03.02.2022 (обновлено: 15:48 03.02.2022)
На юго-востоке Москвы сошли с рельсов восемь вагонов
Два работника ж/д станции Люблино-Сортировочное пострадали при сходе восьми вагонов
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
Два работника станции Люблино-Сортировочное на юго-востоке столицы пострадали при сходе с рельсов восьми пустых вагонов, сообщается на сайте
Московской железной дороги.
Отмечается, что в четверг в 01:55 на станции Люблино-Сортировочное произошел сход восьми порожних вагонов.
"Угрозы экологии нет. В результате произошедшего пострадали два работника станции, которые доставлены в больницу для оказания помощи", — говорится в сообщении.
Добавляется, что инцидент не повлиял на движение поездов.
Как сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК России Елена Марковская, инцидент произошел при производстве маневровой работы по перестановке состава из 61 вагона: "был допущен проезд повторительного горочного светофора с запрещающим сигналом, в результате чего произошло боковое столкновение на стрелочном переводе с другим составом".
Марковская добавила, что ведомство ведет проверку. Этим же занялась Московско-Курская транспортная прокуратура, которая выяснит, нарушались ли требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.