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https://ria.ru/20220203/ukraina-1770891258.html
Лукашевич выразил сожаление из-за накачки Польшей оружием Украины
Лукашевич выразил сожаление из-за накачки Польшей оружием Украины - РИА Новости, 03.02.2022
Лукашевич выразил сожаление из-за накачки Польшей оружием Украины
Москва сожалеет, что Польша, которая в 2022 году является председателем в ОБСЕ, присоединилась к накачке Украины летальными вооружениями, заявил в четверг... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T15:58
2022-02-03T15:58
в мире
обсе
россия
александр лукашевич
украина
польша
ситуация в днр и лнр
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ВЕНА, 3 фев - РИА Новости. Москва сожалеет, что Польша, которая в 2022 году является председателем в ОБСЕ, присоединилась к накачке Украины летальными вооружениями, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Сожалеем, что к "накачке" Украины летальными вооружениями на днях присоединилась Польша, едва начав своё председательство в ОБСЕ. 30 января из Варшавы прибыл военно-транспортный самолет с первым грузом. Одобрено решение о поставках ПЗРК "Молния" ("Piorun"). Премьер-министр Польши М.Моравецкий упомянул даже возможность поставок беспилотников – при этом не стал акцентировать, что их применение запрещено пунктом 7 Минского меморандума и мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Укладываются ли такие действия в роль, отводимую Действующему председательству в ОБСЕ? Не говоря о принятых в рамках нашей Организации обязательствах воздерживаться от поставок летальных вооружений в кризисные регионы", - сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.По его словам, уже стала публичной информация о предстоящем визите действующего председателя, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау на Украину, который, как ожидается, начнется 9 февраля."Он собирается отправиться и в Донбасс – правда, лишь в подконтрольную Киеву часть, без посещения Донецка и Луганска. Как видится, оказание военной и политической поддержки одной из сторон конфликта и игнорирование представителей Донбасса – не лучшее начало для того, чтобы проявить себя "честным брокером" в вопросах содействия урегулированию. Призываем наших польских коллег серьезно задуматься над этим", - заключил российский дипломат.
https://ria.ru/20220203/ukraina-1770867920.html
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в мире, обсе, россия, александр лукашевич, украина, польша, ситуация в днр и лнр
15:58 03.02.2022
 
Лукашевич выразил сожаление из-за накачки Польшей оружием Украины

Постпред при ОБСЕ Лукашевич выразил сожаление из-за накачки Польшей оружием Украины

© Фото : предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© Фото : предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Читать ria.ru в
ВЕНА, 3 фев - РИА Новости. Москва сожалеет, что Польша, которая в 2022 году является председателем в ОБСЕ, присоединилась к накачке Украины летальными вооружениями, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Сожалеем, что к "накачке" Украины летальными вооружениями на днях присоединилась Польша, едва начав своё председательство в ОБСЕ. 30 января из Варшавы прибыл военно-транспортный самолет с первым грузом. Одобрено решение о поставках ПЗРК "Молния" ("Piorun"). Премьер-министр Польши М.Моравецкий упомянул даже возможность поставок беспилотников – при этом не стал акцентировать, что их применение запрещено пунктом 7 Минского меморандума и мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Укладываются ли такие действия в роль, отводимую Действующему председательству в ОБСЕ? Не говоря о принятых в рамках нашей Организации обязательствах воздерживаться от поставок летальных вооружений в кризисные регионы", - сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
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По его словам, уже стала публичной информация о предстоящем визите действующего председателя, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау на Украину, который, как ожидается, начнется 9 февраля.
"Он собирается отправиться и в Донбасс – правда, лишь в подконтрольную Киеву часть, без посещения Донецка и Луганска. Как видится, оказание военной и политической поддержки одной из сторон конфликта и игнорирование представителей Донбасса – не лучшее начало для того, чтобы проявить себя "честным брокером" в вопросах содействия урегулированию. Призываем наших польских коллег серьезно задуматься над этим", - заключил российский дипломат.
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