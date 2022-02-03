https://ria.ru/20220203/ukraina-1770891258.html

Лукашевич выразил сожаление из-за накачки Польшей оружием Украины

Лукашевич выразил сожаление из-за накачки Польшей оружием Украины - РИА Новости, 03.02.2022

Лукашевич выразил сожаление из-за накачки Польшей оружием Украины

Москва сожалеет, что Польша, которая в 2022 году является председателем в ОБСЕ, присоединилась к накачке Украины летальными вооружениями, заявил в четверг... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T15:58

2022-02-03T15:58

2022-02-03T15:58

в мире

обсе

россия

александр лукашевич

украина

польша

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564595478_0:35:2304:1331_1920x0_80_0_0_3a518fd519ed1a8a91d41306e513e894.jpg

ВЕНА, 3 фев - РИА Новости. Москва сожалеет, что Польша, которая в 2022 году является председателем в ОБСЕ, присоединилась к накачке Украины летальными вооружениями, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич."Сожалеем, что к "накачке" Украины летальными вооружениями на днях присоединилась Польша, едва начав своё председательство в ОБСЕ. 30 января из Варшавы прибыл военно-транспортный самолет с первым грузом. Одобрено решение о поставках ПЗРК "Молния" ("Piorun"). Премьер-министр Польши М.Моравецкий упомянул даже возможность поставок беспилотников – при этом не стал акцентировать, что их применение запрещено пунктом 7 Минского меморандума и мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Укладываются ли такие действия в роль, отводимую Действующему председательству в ОБСЕ? Не говоря о принятых в рамках нашей Организации обязательствах воздерживаться от поставок летальных вооружений в кризисные регионы", - сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.По его словам, уже стала публичной информация о предстоящем визите действующего председателя, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау на Украину, который, как ожидается, начнется 9 февраля."Он собирается отправиться и в Донбасс – правда, лишь в подконтрольную Киеву часть, без посещения Донецка и Луганска. Как видится, оказание военной и политической поддержки одной из сторон конфликта и игнорирование представителей Донбасса – не лучшее начало для того, чтобы проявить себя "честным брокером" в вопросах содействия урегулированию. Призываем наших польских коллег серьезно задуматься над этим", - заключил российский дипломат.

https://ria.ru/20220203/ukraina-1770867920.html

https://ria.ru/20211203/donbass-1762028256.html

россия

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, обсе, россия, александр лукашевич, украина, польша, ситуация в днр и лнр