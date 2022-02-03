Лукашевич выразил сожаление из-за накачки Польшей оружием Украины
Постпред при ОБСЕ Лукашевич выразил сожаление из-за накачки Польшей оружием Украины
© Фото : предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
© Фото : предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
ВЕНА, 3 фев - РИА Новости. Москва сожалеет, что Польша, которая в 2022 году является председателем в ОБСЕ, присоединилась к накачке Украины летальными вооружениями, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Сожалеем, что к "накачке" Украины летальными вооружениями на днях присоединилась Польша, едва начав своё председательство в ОБСЕ. 30 января из Варшавы прибыл военно-транспортный самолет с первым грузом. Одобрено решение о поставках ПЗРК "Молния" ("Piorun"). Премьер-министр Польши М.Моравецкий упомянул даже возможность поставок беспилотников – при этом не стал акцентировать, что их применение запрещено пунктом 7 Минского меморандума и мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Укладываются ли такие действия в роль, отводимую Действующему председательству в ОБСЕ? Не говоря о принятых в рамках нашей Организации обязательствах воздерживаться от поставок летальных вооружений в кризисные регионы", - сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
По его словам, уже стала публичной информация о предстоящем визите действующего председателя, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау на Украину, который, как ожидается, начнется 9 февраля.
"Он собирается отправиться и в Донбасс – правда, лишь в подконтрольную Киеву часть, без посещения Донецка и Луганска. Как видится, оказание военной и политической поддержки одной из сторон конфликта и игнорирование представителей Донбасса – не лучшее начало для того, чтобы проявить себя "честным брокером" в вопросах содействия урегулированию. Призываем наших польских коллег серьезно задуматься над этим", - заключил российский дипломат.
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