https://ria.ru/20220203/ukraina-1770867920.html

В ДНР сравнили украинскую власть с Кисой Воробьяниновым

В ДНР сравнили украинскую власть с Кисой Воробьяниновым - РИА Новости, 03.02.2022

В ДНР сравнили украинскую власть с Кисой Воробьяниновым

Замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин из-за планов Киева приобрести дополнительно турецкие... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T14:26

2022-02-03T14:26

2022-02-03T14:26

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украина

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин из-за планов Киева приобрести дополнительно турецкие беспилотники сравнил украинские власти с Кисой Воробьяниновым, который протянул руку и просит дать больше."Украина как на паперти (стоит), как Киса Воробьянинов, руку протянул и просит: дайте еще. Сейчас они попросили беспилотники у Турции", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". По его словам, вооружение на Украину поступает из стран Прибалтики, из Польши, Чехии и с Ближнего Востока. Басурин также заявил о готовности ДНР принять помощь в связи с эскалацией украинского кризиса.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.

https://ria.ru/20220201/donbass-1770471841.html

https://ria.ru/20211202/finpomosch-1761738553.html

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в мире, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр