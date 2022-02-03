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В ДНР сравнили украинскую власть с Кисой Воробьяниновым
В ДНР сравнили украинскую власть с Кисой Воробьяниновым - РИА Новости, 03.02.2022
В ДНР сравнили украинскую власть с Кисой Воробьяниновым
Замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин из-за планов Киева приобрести дополнительно турецкие... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:26
2022-02-03T14:26
в мире
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин из-за планов Киева приобрести дополнительно турецкие беспилотники сравнил украинские власти с Кисой Воробьяниновым, который протянул руку и просит дать больше."Украина как на паперти (стоит), как Киса Воробьянинов, руку протянул и просит: дайте еще. Сейчас они попросили беспилотники у Турции", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". По его словам, вооружение на Украину поступает из стран Прибалтики, из Польши, Чехии и с Ближнего Востока. Басурин также заявил о готовности ДНР принять помощь в связи с эскалацией украинского кризиса.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
https://ria.ru/20220201/donbass-1770471841.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
14:26 03.02.2022
 
В ДНР сравнили украинскую власть с Кисой Воробьяниновым

Представитель ДНР Басурин сравнил Украину с Кисой Воробьяниновым, стоящим на паперти

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЗамначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин
Замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин из-за планов Киева приобрести дополнительно турецкие беспилотники сравнил украинские власти с Кисой Воробьяниновым, который протянул руку и просит дать больше.
"Украина как на паперти (стоит), как Киса Воробьянинов, руку протянул и просит: дайте еще. Сейчас они попросили беспилотники у Турции", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". По его словам, вооружение на Украину поступает из стран Прибалтики, из Польши, Чехии и с Ближнего Востока. Басурин также заявил о готовности ДНР принять помощь в связи с эскалацией украинского кризиса.
Улица Постышева в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 13:30
Не только Россия готова оказать военную помощь Донбассу, заявили в Донецке
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
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