https://ria.ru/20220203/ukraina-1770824111.html

США не откажутся от эскалации ситуации вокруг Украины, заявили в Совфеде

США не откажутся от эскалации ситуации вокруг Украины, заявили в Совфеде - РИА Новости, 03.02.2022

США не откажутся от эскалации ситуации вокруг Украины, заявили в Совфеде

США не откажутся от эскалации ситуации вокруг Украины, в страну поставляется американское оружие, осуществляется дополнительная переброска войск в Европу,... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T11:50

2022-02-03T11:50

2022-02-03T12:25

сергей лавров

россия

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в мире

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. США не откажутся от эскалации ситуации вокруг Украины, в страну поставляется американское оружие, осуществляется дополнительная переброска войск в Европу, заявил РИА Новости в четверг сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что власти США больше не используют термин "неминуемое" для характеристики возможного "вторжения" России на Украину."Само по себе это заявление хорошее. Однако, это может быть временным явлением, в США и Евросоюзе разные должностные лица делают разные заявления", - сказал Цеков.Кроме того, даже в самой Украине уже не соглашаются с мнением Вашингтона о неминуемой "угрозе" со стороны России, добавил политик.По его мнению, "США не откажутся от эскалации напряжённости в ситуации вокруг Украины".Он подчеркнул, что несмотря на изменившуюся риторику пресс-секретаря Белого дома, "на Украину по-прежнему поставляется западное оружие, идет переброска войск США в Европу"."Надеяться на серьезную разрядку пока не следует", - отметил законодатель. По его мнению, серьезные подвижки в этом плане могут произойти только после того, когда США и их союзники согласятся на инициативы РФ по гарантиям безопасности.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.

https://ria.ru/20220203/gaz-1770802215.html

https://ria.ru/20220203/deystviya-1770780032.html

россия

киев

сша

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сергей лавров, россия, киев, сша, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр, в мире