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https://ria.ru/20220203/ukraina-1770824111.html
США не откажутся от эскалации ситуации вокруг Украины, заявили в Совфеде
США не откажутся от эскалации ситуации вокруг Украины, заявили в Совфеде - РИА Новости, 03.02.2022
США не откажутся от эскалации ситуации вокруг Украины, заявили в Совфеде
США не откажутся от эскалации ситуации вокруг Украины, в страну поставляется американское оружие, осуществляется дополнительная переброска войск в Европу,... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:50
2022-02-03T12:25
сергей лавров
россия
киев
сша
нато
евросоюз
ситуация в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. США не откажутся от эскалации ситуации вокруг Украины, в страну поставляется американское оружие, осуществляется дополнительная переброска войск в Европу, заявил РИА Новости в четверг сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что власти США больше не используют термин "неминуемое" для характеристики возможного "вторжения" России на Украину."Само по себе это заявление хорошее. Однако, это может быть временным явлением, в США и Евросоюзе разные должностные лица делают разные заявления", - сказал Цеков.Кроме того, даже в самой Украине уже не соглашаются с мнением Вашингтона о неминуемой "угрозе" со стороны России, добавил политик.По его мнению, "США не откажутся от эскалации напряжённости в ситуации вокруг Украины".Он подчеркнул, что несмотря на изменившуюся риторику пресс-секретаря Белого дома, "на Украину по-прежнему поставляется западное оружие, идет переброска войск США в Европу"."Надеяться на серьезную разрядку пока не следует", - отметил законодатель. По его мнению, серьезные подвижки в этом плане могут произойти только после того, когда США и их союзники согласятся на инициативы РФ по гарантиям безопасности.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
https://ria.ru/20220203/gaz-1770802215.html
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сергей лавров, россия, киев, сша, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр, в мире
11:50 03.02.2022 (обновлено: 12:25 03.02.2022)
 
США не откажутся от эскалации ситуации вокруг Украины, заявили в Совфеде

Сенатор Цеков: США не откажутся от эскалации ситуации вокруг Украины

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. США не откажутся от эскалации ситуации вокруг Украины, в страну поставляется американское оружие, осуществляется дополнительная переброска войск в Европу, заявил РИА Новости в четверг сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что власти США больше не используют термин "неминуемое" для характеристики возможного "вторжения" России на Украину.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
10:20
В США нашли бенефициаров войны на Украине
"Само по себе это заявление хорошее. Однако, это может быть временным явлением, в США и Евросоюзе разные должностные лица делают разные заявления", - сказал Цеков.
Кроме того, даже в самой Украине уже не соглашаются с мнением Вашингтона о неминуемой "угрозе" со стороны России, добавил политик.
По его мнению, "США не откажутся от эскалации напряжённости в ситуации вокруг Украины".
Он подчеркнул, что несмотря на изменившуюся риторику пресс-секретаря Белого дома, "на Украину по-прежнему поставляется западное оружие, идет переброска войск США в Европу".
"Надеяться на серьезную разрядку пока не следует", - отметил законодатель. По его мнению, серьезные подвижки в этом плане могут произойти только после того, когда США и их союзники согласятся на инициативы РФ по гарантиям безопасности.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
05:18
Посольство России назвало главную задачу США в отношениях с Украиной
 
Сергей ЛавровРоссияКиевСШАНАТОЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНРВ мире
 
 
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