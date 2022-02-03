Белый дом отреагировал на российско-белорусские учения
Псаки назвала российско-белорусские учения "эскалационным" действием
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСамолеты Су-25 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне "Брестский"
Самолеты Су-25 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне "Брестский"
ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала российско-белорусские военные учения действием, которое ведет к эскалации.
"Определенно, это действия, которые ведут к эскалации, а не деэскалации. И мы определенно следим за развитием событий и смотрим, какую поддержку оказать и как работать с нашими партнерами по НАТО в регионе", - сказала Псаки.
На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.