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Белый дом отреагировал на российско-белорусские учения

Белый дом отреагировал на российско-белорусские учения - РИА Новости, 03.02.2022

Белый дом отреагировал на российско-белорусские учения

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала российско-белорусские военные учения действием, которое ведет к эскалации. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T20:08

2022-02-03T20:08

2022-02-03T20:08

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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала российско-белорусские военные учения действием, которое ведет к эскалации.На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html

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