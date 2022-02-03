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Белый дом отреагировал на российско-белорусские учения
Белый дом отреагировал на российско-белорусские учения - РИА Новости, 03.02.2022
Белый дом отреагировал на российско-белорусские учения
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала российско-белорусские военные учения действием, которое ведет к эскалации. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T20:08
2022-02-03T20:08
в мире
белоруссия
нато
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала российско-белорусские военные учения действием, которое ведет к эскалации.На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html
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в мире, белоруссия, нато, сша, россия
20:08 03.02.2022
 
Белый дом отреагировал на российско-белорусские учения

Псаки назвала российско-белорусские учения "эскалационным" действием

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСамолеты Су-25 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне "Брестский"
Самолеты Су-25 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне Брестский - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Самолеты Су-25 вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии во время учений на полигоне "Брестский"
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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала российско-белорусские военные учения действием, которое ведет к эскалации.
"Определенно, это действия, которые ведут к эскалации, а не деэскалации. И мы определенно следим за развитием событий и смотрим, какую поддержку оказать и как работать с нашими партнерами по НАТО в регионе", - сказала Псаки.
На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
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