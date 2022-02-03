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Российские и белорусские военные отработали уничтожение техники противника
Российские и белорусские военные отработали уничтожение техники противника - РИА Новости, 03.02.2022
Российские и белорусские военные отработали уничтожение техники противника
Артиллерийские подразделения коалиционной группировки войск России и Белоруссии в рамках проверки сил реагирования Союзного государства на полигоне "Брестский"... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T15:51
2022-02-03T15:51
безопасность
сергей шойгу
белоруссия
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ПОЛИГОН "БРЕСТСКИЙ" (Белоруссия), 3 фев - РИА Новости. Артиллерийские подразделения коалиционной группировки войск России и Белоруссии в рамках проверки сил реагирования Союзного государства на полигоне "Брестский" отработали уничтожение боевой техники и личного состава условного противника.В ходе огневой поддержки российские и белорусские артиллеристы с целью нарушения системы управления условного противника нанесли поражение пунктам управления бандформированиям, после чего осуществилось систематическое огневое воздействие по вновь выявленным целям. Артиллерийский огонь был сосредоточен по позициям миномётов и по выдвигающемуся условному противнику.Всего к огневому поражению привлекался дивизион 152-мм модернизированных самоходных гаубиц 2С3М ("Акация"), дивизион 120-мм самоходных артиллерийских установок 2С9 ("Нона-С"), две реактивные батареи систем залпового огня БМ-21 ("Град"), минометная батарея 2С12 ("Сани"), миномётная батарея 2Б23 ("Нона-М1). За отработкой эпизода наблюдали министры обороны России Сергей Шойгу и Белоруссии Виктор Хренин.
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безопасность, сергей шойгу, белоруссия
15:51 03.02.2022
 
Российские и белорусские военные отработали уничтожение техники противника

Группировки российских и белорусских войск отработали уничтожение техники противника

© БелТА / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин
© БелТА
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин
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ПОЛИГОН "БРЕСТСКИЙ" (Белоруссия), 3 фев - РИА Новости. Артиллерийские подразделения коалиционной группировки войск России и Белоруссии в рамках проверки сил реагирования Союзного государства на полигоне "Брестский" отработали уничтожение боевой техники и личного состава условного противника.
В ходе огневой поддержки российские и белорусские артиллеристы с целью нарушения системы управления условного противника нанесли поражение пунктам управления бандформированиям, после чего осуществилось систематическое огневое воздействие по вновь выявленным целям. Артиллерийский огонь был сосредоточен по позициям миномётов и по выдвигающемуся условному противнику.
Всего к огневому поражению привлекался дивизион 152-мм модернизированных самоходных гаубиц 2С3М ("Акация"), дивизион 120-мм самоходных артиллерийских установок 2С9 ("Нона-С"), две реактивные батареи систем залпового огня БМ-21 ("Град"), минометная батарея 2С12 ("Сани"), миномётная батарея 2Б23 ("Нона-М1). За отработкой эпизода наблюдали министры обороны России Сергей Шойгу и Белоруссии Виктор Хренин.
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БезопасностьСергей ШойгуБелоруссия
 
 
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