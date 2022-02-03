https://ria.ru/20220203/ucheniya-1770889465.html

Российские и белорусские военные отработали уничтожение техники противника

Российские и белорусские военные отработали уничтожение техники противника - РИА Новости, 03.02.2022

Российские и белорусские военные отработали уничтожение техники противника

Артиллерийские подразделения коалиционной группировки войск России и Белоруссии в рамках проверки сил реагирования Союзного государства на полигоне "Брестский"... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T15:51

2022-02-03T15:51

2022-02-03T15:51

безопасность

сергей шойгу

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770869429_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_7f52dd64901884b074a94f834d7cf8cd.jpg

ПОЛИГОН "БРЕСТСКИЙ" (Белоруссия), 3 фев - РИА Новости. Артиллерийские подразделения коалиционной группировки войск России и Белоруссии в рамках проверки сил реагирования Союзного государства на полигоне "Брестский" отработали уничтожение боевой техники и личного состава условного противника.В ходе огневой поддержки российские и белорусские артиллеристы с целью нарушения системы управления условного противника нанесли поражение пунктам управления бандформированиям, после чего осуществилось систематическое огневое воздействие по вновь выявленным целям. Артиллерийский огонь был сосредоточен по позициям миномётов и по выдвигающемуся условному противнику.Всего к огневому поражению привлекался дивизион 152-мм модернизированных самоходных гаубиц 2С3М ("Акация"), дивизион 120-мм самоходных артиллерийских установок 2С9 ("Нона-С"), две реактивные батареи систем залпового огня БМ-21 ("Град"), минометная батарея 2С12 ("Сани"), миномётная батарея 2Б23 ("Нона-М1). За отработкой эпизода наблюдали министры обороны России Сергей Шойгу и Белоруссии Виктор Хренин.

https://ria.ru/20220203/ucheniya-1770850233.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, сергей шойгу, белоруссия