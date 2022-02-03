https://ria.ru/20220203/ucheniya-1770830862.html
Лукашенко назвал цель учений с Россией
Лукашенко назвал цель учений с Россией - РИА Новости, 03.02.2022
Лукашенко назвал цель учений с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что одной из целей совместных с Россией учений является необходимость укреплять границу с Украиной. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T12:14
2022-02-03T12:14
2022-02-03T14:06
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МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что одной из целей совместных с Россией учений является необходимость укреплять границу с Украиной."Я ее (цель проведения совместных с РФ учений – ред.) не скрываю. Сегодня у нас, к сожалению, открывается южное направление. От этого никуда не денешься. Мы вынуждены укреплять границу с Украиной", - приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.Он отметил, что нужна помощь российских военных специалистов."Помогут нам определить самые болевые точки на этом направлении для того, чтобы без лишних затрат создать эту оборону на южных наших рубежах. Это также важно и для Российской Федерации. Поэтому разговоры о войне - не войне и так далее… Полезут - получат. Вот и вся война", - добавил Лукашенко.На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
https://ria.ru/20220202/perekhvat-1770598345.html
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Лукашенко рассказал о целях совместных учений с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что одной из целей совместных с Россией учений является необходимость укреплять границу с Украиной.
"Я ее (цель проведения совместных с РФ учений – ред.) не скрываю. Сегодня у нас, к сожалению, открывается южное направление. От этого никуда не денешься. Мы вынуждены укреплять границу с Украиной", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
2022-02-03T12:14
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в мире, россия, александр лукашенко, белоруссия, украина
12:14 03.02.2022 (обновлено: 14:06 03.02.2022)
Лукашенко назвал цель учений с Россией
Глава Белоруссии Лукашенко о цели учений с Россией: вынуждены укреплять границу с Украиной