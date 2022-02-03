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В Перми арестовали женщину, обвиняемую в убийстве ребенка
В Перми арестовали женщину, обвиняемую в убийстве ребенка - РИА Новости, 03.02.2022
В Перми арестовали женщину, обвиняемую в убийстве ребенка
Суд арестовал пермячку, которая обвиняется в убийстве 8-месячного сына, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T16:50
2022-02-03T16:50
2022-02-03T16:50
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ПЕРМЬ, 3 фев - РИА Новости. Суд арестовал пермячку, которая обвиняется в убийстве 8-месячного сына, сообщает региональное управление СК РФ.По данным ведомства, ночью 1 февраля 28-летняя женщина выпила алкоголь и избила своего 8-месячного сына. Удары пришлись по голове, от полученных травм младенец умер на месте. Женщину почти сразу задержали. Ей было предъявлено обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Статья предусматривает несколько видов наказаний, в том числе пожизненное заключение."По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.Уточняется, что следователи назначили необходимые судебные экспертизы и сейчас собирают доказательства по делу.
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происшествия, россия, пермь, пермский край
В Перми арестовали женщину, обвиняемую в убийстве ребенка
В Перми арестовали женщину, обвиняемую в убийстве восьмимесячного сына