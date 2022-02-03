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Эксперты рассказали, какая страна зимой стала самой популярной у туристов
Эксперты рассказали, какая страна зимой стала самой популярной у туристов - РИА Новости, 03.02.2022
Эксперты рассказали, какая страна зимой стала самой популярной у туристов
Первое место по популярности этой зимой у организованных российских туристов занял Египет, второе – Россия, а третье поделили Турция и ОАЭ, сообщает... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:33
2022-02-03T11:33
2022-02-03T12:41
туризм
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новости - туризм
россия
адлер
красная поляна
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турция
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Первое место по популярности этой зимой у организованных российских туристов занял Египет, второе – Россия, а третье поделили Турция и ОАЭ, сообщает Travelata.ru.К такому выводу пришли специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров, проанализировав предварительные результаты продаж путевок на зиму 2021–2022 года.Самыми популярными российскими курортами ожидаемо оказались Адлер и Красная Поляна.По сравнению с прошлым зимним сезоном на отдых россияне стали тратить больше. Средний чек составил 91 тысячу рублей, в то время как год назад он был 71 тысячу рублей. Однако такой рост связан, прежде всего, с открытием Египта.Отдых в России подорожал незначительно — примерно до 36 тысяч рублей, в то время как год назад средний чек на зимний отдых на отечественных курортах составлял 32 тысячи. Средняя стоимость тура за границу немного упала – до 98 тысяч рублей с 99 тысяч в прошлом году.
https://ria.ru/20220119/puteshestviya-1768349234.html
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, россия, адлер, красная поляна, египет, турция, оаэ, сочи, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
11:33 03.02.2022 (обновлено: 12:41 03.02.2022)
Эксперты рассказали, какая страна зимой стала самой популярной у туристов
Зимой Египет стал самым популярным направлением у организованных туристов
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Первое место по популярности этой зимой у организованных российских туристов занял Египет, второе – Россия, а третье поделили Турция и ОАЭ, сообщает Travelata.ru.
К такому выводу пришли специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров, проанализировав предварительные результаты продаж путевок на зиму 2021–2022 года.
Самыми популярными российскими курортами ожидаемо оказались Адлер и Красная Поляна.
По сравнению с прошлым зимним сезоном на отдых россияне стали тратить больше. Средний чек составил 91 тысячу рублей, в то время как год назад он был 71 тысячу рублей. Однако такой рост связан, прежде всего, с открытием Египта.
Отдых в России подорожал незначительно — примерно до 36 тысяч рублей, в то время как год назад средний чек на зимний отдых на отечественных курортах составлял 32 тысячи. Средняя стоимость тура за границу немного упала – до 98 тысяч рублей с 99 тысяч в прошлом году.