https://ria.ru/20220203/turtsiya-1770793439.html

Путин может посетить Турцию во второй половине февраля

Путин может посетить Турцию во второй половине февраля - РИА Новости, 03.02.2022

Путин может посетить Турцию во второй половине февраля

Президент России Владимир Путин может посетить с визитом Турцию во второй половине февраля, передает телеканал A haber. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T09:19

2022-02-03T09:19

2022-02-03T09:23

турция

владимир путин

мевлют чавушоглу

дмитрий песков

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АНКАРА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может посетить с визитом Турцию во второй половине февраля, передает телеканал A haber.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что визит президента России Владимира Путина в Турцию возможен после его посещения открытия пекинской Олимпиады. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин воспользуется приглашением главы государства Тайипа Эрдогана посетить Турцию, как только позволят эпидемиологическая обстановка и графики."Визит, дата которого станет известна после пекинской Олимпиады, состоится во второй половине февраля", - передает телеканал.

https://ria.ru/20220127/putin-1769767287.html

турция

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турция, владимир путин, мевлют чавушоглу, дмитрий песков