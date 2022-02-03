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Путин может посетить Турцию во второй половине февраля
Путин может посетить Турцию во второй половине февраля - РИА Новости, 03.02.2022
Путин может посетить Турцию во второй половине февраля
Президент России Владимир Путин может посетить с визитом Турцию во второй половине февраля, передает телеканал A haber. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T09:19
2022-02-03T09:23
турция
владимир путин
мевлют чавушоглу
дмитрий песков
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АНКАРА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может посетить с визитом Турцию во второй половине февраля, передает телеканал A haber.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что визит президента России Владимира Путина в Турцию возможен после его посещения открытия пекинской Олимпиады. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин воспользуется приглашением главы государства Тайипа Эрдогана посетить Турцию, как только позволят эпидемиологическая обстановка и графики."Визит, дата которого станет известна после пекинской Олимпиады, состоится во второй половине февраля", - передает телеканал.
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турция, владимир путин, мевлют чавушоглу, дмитрий песков
09:19 03.02.2022 (обновлено: 09:23 03.02.2022)
 
Путин может посетить Турцию во второй половине февраля

Телеканал A haber: визит Путина в Турцию ожидается во второй половине февраля

© AP Photo / Francisco SecoМужчина продает флаги Турции в Стамбуле
Мужчина продает флаги Турции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Мужчина продает флаги Турции в Стамбуле
Читать ria.ru в
АНКАРА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может посетить с визитом Турцию во второй половине февраля, передает телеканал A haber.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что визит президента России Владимира Путина в Турцию возможен после его посещения открытия пекинской Олимпиады. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин воспользуется приглашением главы государства Тайипа Эрдогана посетить Турцию, как только позволят эпидемиологическая обстановка и графики.
"Визит, дата которого станет известна после пекинской Олимпиады, состоится во второй половине февраля", - передает телеканал.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 12:47
Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию
 
ТурцияВладимир ПутинМевлют ЧавушоглуДмитрий Песков
 
 
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