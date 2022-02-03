https://ria.ru/20220203/turtsiya-1770793439.html
Путин может посетить Турцию во второй половине февраля
Путин может посетить Турцию во второй половине февраля - РИА Новости, 03.02.2022
Путин может посетить Турцию во второй половине февраля
Президент России Владимир Путин может посетить с визитом Турцию во второй половине февраля, передает телеканал A haber. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T09:19
2022-02-03T09:19
2022-02-03T09:23
турция
владимир путин
мевлют чавушоглу
дмитрий песков
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АНКАРА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может посетить с визитом Турцию во второй половине февраля, передает телеканал A haber.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что визит президента России Владимира Путина в Турцию возможен после его посещения открытия пекинской Олимпиады. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин воспользуется приглашением главы государства Тайипа Эрдогана посетить Турцию, как только позволят эпидемиологическая обстановка и графики."Визит, дата которого станет известна после пекинской Олимпиады, состоится во второй половине февраля", - передает телеканал.
https://ria.ru/20220127/putin-1769767287.html
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турция, владимир путин, мевлют чавушоглу, дмитрий песков
09:19 03.02.2022 (обновлено: 09:23 03.02.2022)
Путин может посетить Турцию во второй половине февраля
Телеканал A haber: визит Путина в Турцию ожидается во второй половине февраля