https://ria.ru/20220203/transport-1770932457.html

"Транспорт Верхневолжья" за два года перевез около 150 млн пассажиров

"Транспорт Верхневолжья" за два года перевез около 150 млн пассажиров - РИА Новости, 03.02.2022

"Транспорт Верхневолжья" за два года перевез около 150 млн пассажиров

За два года пассажиры "Транспорта Верхневолжья" - регионального перевозчика новой транспортной модели, действующей в Тверской области, совершили более 149... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T18:16

2022-02-03T18:16

2022-02-03T18:16

тверская область

конаковский район

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 3 фев - РИА Новости. За два года пассажиры "Транспорта Верхневолжья" - регионального перевозчика новой транспортной модели, действующей в Тверской области, совершили более 149 миллионов поездок, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Тверская область одним из первых регионов страны приступила к комплексной модернизации пассажирских перевозок. Сначала новые автобусы были запущены в Твери и Калининском районе, где сейчас действует 85 маршрутов. Затем – в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях, где функционируют 110 маршрутов.Еженедельный пассажиропоток в среднем составляет 1,6 миллиона поездок, ежемесячный – 6,2 миллиона.Третьего февраля 2022 года исполнилось два года с момента запуска новой транспортной модели в Тверской области."Вот уже два года "Транспорт Верхневолжья" работает в нашем регионе. За это время жители оценили высокое качество перевозок. После Твери и Калининского района новую модель распространили на Ржевскую, Старицкую, Зубцовскую, Кимрскую агломерации. Через месяц она начнет работу в Конаковском районе. Новый общественный транспорт является комфортным, безопасным и современным", – сказал губернатор области Игорь Руденя, посещая в четверг предприятие регионального перевозчика.

https://ria.ru/20220201/remont-1770497323.html

конаковский район

тверская область

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конаковский район, тверская область, игорь руденя