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Путин: товарооборот России и КНР за 2021 год достиг исторического максимума

Путин: товарооборот России и КНР за 2021 год достиг исторического максимума - РИА Новости, 03.02.2022

Путин: товарооборот России и КНР за 2021 год достиг исторического максимума

Товарооборот РФ и КНР по итогам 2021 года достиг исторического максимума - 140 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что страны... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T02:44

2022-02-03T02:44

2022-02-03T02:45

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Товарооборот РФ и КНР по итогам 2021 года достиг исторического максимума - 140 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что страны уверенно движутся к цели в 200 миллиардов долларов.На сайте Кремля опубликована статья президента России для китайского информационного агентства "Синьхуа".Он также отметил, что реализуется ряд важных инициатив в инвестиционной, производственной, агропромышленной сферах."В частности, в "портфеле" Межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству – 65 проектов на сумму свыше 120 миллиардов долларов. Речь идет о взаимодействии в таких отраслях, как добыча и переработка полезных ископаемых, строительство объектов инфраструктуры, сельское хозяйство", - добавил президент.

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