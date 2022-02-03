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Путин: товарооборот России и КНР за 2021 год достиг исторического максимума
Путин: товарооборот России и КНР за 2021 год достиг исторического максимума - РИА Новости, 03.02.2022
Путин: товарооборот России и КНР за 2021 год достиг исторического максимума
Товарооборот РФ и КНР по итогам 2021 года достиг исторического максимума - 140 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что страны... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T02:44
2022-02-03T02:45
россия
в мире
китай
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Товарооборот РФ и КНР по итогам 2021 года достиг исторического максимума - 140 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что страны уверенно движутся к цели в 200 миллиардов долларов.На сайте Кремля опубликована статья президента России для китайского информационного агентства "Синьхуа".Он также отметил, что реализуется ряд важных инициатив в инвестиционной, производственной, агропромышленной сферах."В частности, в "портфеле" Межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству – 65 проектов на сумму свыше 120 миллиардов долларов. Речь идет о взаимодействии в таких отраслях, как добыча и переработка полезных ископаемых, строительство объектов инфраструктуры, сельское хозяйство", - добавил президент.
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россия, в мире, китай
02:44 03.02.2022 (обновлено: 02:45 03.02.2022)
 
Путин: товарооборот России и КНР за 2021 год достиг исторического максимума

Президент Путин: товарооборот России и КНР за 2021 год достиг исторического максимума

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Товарооборот РФ и КНР по итогам 2021 года достиг исторического максимума - 140 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что страны уверенно движутся к цели в 200 миллиардов долларов.
На сайте Кремля опубликована статья президента России для китайского информационного агентства "Синьхуа".
"По итогам 2021 года взаимный товарооборот вырос более чем на треть, превысив рекордный показатель – 140 миллиардов долларов. Уверенно движемся к поставленной цели – довести объем торговли до 200 миллиардов долларов в год", - написал Путин.
Он также отметил, что реализуется ряд важных инициатив в инвестиционной, производственной, агропромышленной сферах.
"В частности, в "портфеле" Межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству – 65 проектов на сумму свыше 120 миллиардов долларов. Речь идет о взаимодействии в таких отраслях, как добыча и переработка полезных ископаемых, строительство объектов инфраструктуры, сельское хозяйство", - добавил президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
02:42
Путин: Россия и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства
 
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