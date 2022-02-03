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Путин: товарооборот России и КНР за 2021 год достиг исторического максимума
Путин: товарооборот России и КНР за 2021 год достиг исторического максимума - РИА Новости, 03.02.2022
Путин: товарооборот России и КНР за 2021 год достиг исторического максимума
Товарооборот РФ и КНР по итогам 2021 года достиг исторического максимума - 140 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что страны... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T02:44
2022-02-03T02:44
2022-02-03T02:45
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Товарооборот РФ и КНР по итогам 2021 года достиг исторического максимума - 140 миллиардов долларов, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что страны уверенно движутся к цели в 200 миллиардов долларов.На сайте Кремля опубликована статья президента России для китайского информационного агентства "Синьхуа".Он также отметил, что реализуется ряд важных инициатив в инвестиционной, производственной, агропромышленной сферах."В частности, в "портфеле" Межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству – 65 проектов на сумму свыше 120 миллиардов долларов. Речь идет о взаимодействии в таких отраслях, как добыча и переработка полезных ископаемых, строительство объектов инфраструктуры, сельское хозяйство", - добавил президент.
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россия, в мире, китай
02:44 03.02.2022 (обновлено: 02:45 03.02.2022)
Путин: товарооборот России и КНР за 2021 год достиг исторического максимума
Президент Путин: товарооборот России и КНР за 2021 год достиг исторического максимума