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https://ria.ru/20220203/torgovlya-1770931849.html
Украина и Турция подписали договор о зоне свободной торговли
Украина и Турция подписали договор о зоне свободной торговли - РИА Новости, 03.02.2022
Украина и Турция подписали договор о зоне свободной торговли
Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ), трансляция подписания документа, которая состоялась в присутствии глав обоих государств,... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T18:15
2022-02-03T18:15
в мире
турция
украина
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
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КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ), трансляция подписания документа, которая состоялась в присутствии глав обоих государств, шла на официальной странице офиса украинского президента в Facebook.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг прибыл на Украину с официальным визитом, он провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Ранее кабмин Украины одобрил проект торгового соглашения. В пояснительной записке к документу говорится, что соглашение о ЗСТ с Турцией будет содействовать активизации торговли между двумя странами, росту экспорта, созданию новых рабочих мест, трансферу технологий и обмену опытом.Стороны ранее договаривались завершить переговоры о создании зоны свободной торговли к концу 2016 года, а в 2017 году - до конца 2019 года. Однако сроки откладывались из-за несогласованности в тарифных вопросах. В Киеве заявляли, что соглашение о ЗСТ с Турцией без отмены пошлин на сельскохозяйственную продукцию не имеет значения. По данным турецкого агентства "Анадолу", в 2021 году товарооборот между двумя странами составил 7,42 миллиарда долларов.
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в мире, турция, украина, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган
18:15 03.02.2022
 
Украина и Турция подписали договор о зоне свободной торговли

Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© Фото : Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ), трансляция подписания документа, которая состоялась в присутствии глав обоих государств, шла на официальной странице офиса украинского президента в Facebook.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг прибыл на Украину с официальным визитом, он провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Ранее кабмин Украины одобрил проект торгового соглашения. В пояснительной записке к документу говорится, что соглашение о ЗСТ с Турцией будет содействовать активизации торговли между двумя странами, росту экспорта, созданию новых рабочих мест, трансферу технологий и обмену опытом.
Стороны ранее договаривались завершить переговоры о создании зоны свободной торговли к концу 2016 года, а в 2017 году - до конца 2019 года. Однако сроки откладывались из-за несогласованности в тарифных вопросах. В Киеве заявляли, что соглашение о ЗСТ с Турцией без отмены пошлин на сельскохозяйственную продукцию не имеет значения. По данным турецкого агентства "Анадолу", в 2021 году товарооборот между двумя странами составил 7,42 миллиарда долларов.
Президентский дворец в Белграде - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
Вчера, 13:14
В Белграде заявили о подготовке договора о свободной торговле с Киевом
 
В миреТурцияУкраинаВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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