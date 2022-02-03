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Жителя Ингушетии заподозрили в помощи террористам в течение четырех лет
Жителя Ингушетии заподозрили в помощи террористам в течение четырех лет - РИА Новости, 03.02.2022
Жителя Ингушетии заподозрили в помощи террористам в течение четырех лет
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении жителя республики, которого подозревают в том, что он на протяжении 4 лет оказывал... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T16:01
2022-02-03T16:01
происшествия
россия
республика ингушетия
следственный комитет россии (ск рф)
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НАЛЬЧИК, 3 фев – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении жителя республики, которого подозревают в том, что он на протяжении 4 лет оказывал пособническую помощь находящимся в федеральном розыске террористам, сообщает СУСК РФ по региону."По версии следствия, в период с 2012-го по 2016 год ранее не судимый 40-летний житель республики, достоверно зная о незаконности создания вооруженного формирования, входящего в состав международной террористической организации "Имарат Кавказ"* (запрещенная в РФ исламистская организация), разделяя его цели и идеологию, добровольно оказывал пособническую помощь лицам, находящимся в федеральном розыске за совершение ряда преступлений террористического характера", - говорится в сообщении.Уточняется, что подозреваемый обеспечивал террористов медикаментами, а также перевозил на собственном автотранспорте по территории Ингушетии.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Пособничество участникам вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.*Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20220113/sud-1767697682.html
россия
республика ингушетия
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происшествия, россия, республика ингушетия, следственный комитет россии (ск рф)
16:01 03.02.2022
 
Жителя Ингушетии заподозрили в помощи террористам в течение четырех лет

СК возбудил дело против жителя Ингушетии, подозреваемого в помощи террористам

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
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НАЛЬЧИК, 3 фев – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении жителя республики, которого подозревают в том, что он на протяжении 4 лет оказывал пособническую помощь находящимся в федеральном розыске террористам, сообщает СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, в период с 2012-го по 2016 год ранее не судимый 40-летний житель республики, достоверно зная о незаконности создания вооруженного формирования, входящего в состав международной террористической организации "Имарат Кавказ"* (запрещенная в РФ исламистская организация), разделяя его цели и идеологию, добровольно оказывал пособническую помощь лицам, находящимся в федеральном розыске за совершение ряда преступлений террористического характера", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подозреваемый обеспечивал террористов медикаментами, а также перевозил на собственном автотранспорте по территории Ингушетии.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Пособничество участникам вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
*Организация признана террористической и запрещена в России
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ПроисшествияРоссияРеспублика ИнгушетияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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