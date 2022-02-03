https://ria.ru/20220203/sud-1770821403.html
В ФРГ назвали дату начала суда над подозреваемым в шпионаже россиянином
В ФРГ назвали дату начала суда над подозреваемым в шпионаже россиянином - РИА Новости, 03.02.2022
В ФРГ назвали дату начала суда над подозреваемым в шпионаже россиянином
Слушания по делу подозреваемого в шпионаже в пользу РФ россиянина Ильнура Н. начнутся 17 февраля в высшем земельном суде Мюнхена, сообщает судебная инстанция в... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:42
2022-02-03T11:42
2022-02-03T11:57
в мире
мюнхен
россия
германия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
дмитрий песков
мид германии
der spiegel
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БЕРЛИН, 3 фев - РИА Новости. Слушания по делу подозреваемого в шпионаже в пользу РФ россиянина Ильнура Н. начнутся 17 февраля в высшем земельном суде Мюнхена, сообщает судебная инстанция в четверг."Решение от 2 февраля 2022 года шестая уголовная палата высшего земельного суда Мюнхена приняла к рассмотрению и открыла дело по обвинению генеральной прокуратуры от 9 сентября 2021 года против Ильнура Н. по подозрению в разведывательной деятельности", - говорится в документе.Предварительно назначены 12 заседаний суда, они начнутся 17 февраля в 09.30 (11.30 мск) в Мюнхене.В конце января стало известно, что федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против Ильнура Н. по делу о шпионаже в пользу РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего неизвестно о задержании людей в Германии по обвинению в передаче СВР секретов космической программы.По данным прокуратуры ФРГ, не позднее осени 2019 года российская Служба внешней разведки вступила в контакт с Ильнуром Н., который работал на естественнонаучной кафедре одного из университетов ФРГ. Спецслужбу якобы интересовали данные "по различимым степеням разработки европейской ракеты-носителя "Ариан", а также по исследованиям обвиняемого в сфере материаловедения", обвиняемый согласился сотрудничать. С конца ноября 2019 года Ильнур Н. неоднократно встречался с базирующимся в Германии оперативным офицером российской службы внешней разведки, передавал данные, а в обмен получил наличными деньги на сумму в 2,5 тысячи евро, заявляла прокуратура ФРГ.Как сообщало издание Spiegel, МИД ФРГ объявил персоной нон-грата сотрудника генконсульства РФ в Мюнхене, который, как утверждает издание, и был офицером СВР РФ. Министерство иностранных дел ФРГ подтверждало РИА Новости, что сотрудник генерального консульства РФ в Мюнхене был объявлен персоной нон-грата и покинул страну еще летом 2021 года, когда был задержан Ильнур Н. МИД ФРГ при этом не уточняло причины этого решения.
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в мире, мюнхен, россия, германия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий песков, мид германии, der spiegel
11:42 03.02.2022 (обновлено: 11:57 03.02.2022)
В ФРГ назвали дату начала суда над подозреваемым в шпионаже россиянином
Суд по делу подозреваемого в шпионаже россиянина начнется в Германии 17 февраля
БЕРЛИН, 3 фев - РИА Новости. Слушания по делу подозреваемого в шпионаже в пользу РФ россиянина Ильнура Н. начнутся 17 февраля в высшем земельном суде Мюнхена, сообщает судебная инстанция в четверг.
"Решение от 2 февраля 2022 года шестая уголовная палата высшего земельного суда Мюнхена приняла к рассмотрению и открыла дело по обвинению генеральной прокуратуры от 9 сентября 2021 года против Ильнура Н. по подозрению в разведывательной деятельности", - говорится в документе.
Предварительно назначены 12 заседаний суда, они начнутся 17 февраля в 09.30 (11.30 мск) в Мюнхене.
В конце января стало известно, что федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против Ильнура Н. по делу о шпионаже в пользу РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что в Кремле ничего неизвестно о задержании людей в Германии по обвинению в передаче СВР секретов космической программы.
По данным прокуратуры ФРГ, не позднее осени 2019 года российская Служба внешней разведки вступила в контакт с Ильнуром Н., который работал на естественнонаучной кафедре одного из университетов ФРГ. Спецслужбу якобы интересовали данные "по различимым степеням разработки европейской ракеты-носителя "Ариан", а также по исследованиям обвиняемого в сфере материаловедения", обвиняемый согласился сотрудничать. С конца ноября 2019 года Ильнур Н. неоднократно встречался с базирующимся в Германии оперативным офицером российской службы внешней разведки, передавал данные, а в обмен получил наличными деньги на сумму в 2,5 тысячи евро, заявляла прокуратура ФРГ.
Как сообщало издание Spiegel
, МИД ФРГ объявил персоной нон-грата сотрудника генконсульства РФ в Мюнхене, который, как утверждает издание, и был офицером СВР РФ. Министерство иностранных дел ФРГ подтверждало РИА Новости, что сотрудник генерального консульства РФ
в Мюнхене
был объявлен персоной нон-грата и покинул страну еще летом 2021 года, когда был задержан Ильнур Н. МИД ФРГ
при этом не уточняло причины этого решения.