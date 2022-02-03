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Авиакомпании и турагенты просят власти США смягчить правила въезда в страну

Авиакомпании и турагенты просят власти США смягчить правила въезда в страну - РИА Новости, 03.02.2022

Авиакомпании и турагенты просят власти США смягчить правила въезда в страну

Ведущие американские и мировые авиаперевозчики и туркомпании направили открытое письмо в Белый дом с просьбой отменить тестирование на коронавирус для... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T13:33

2022-02-03T13:33

2022-02-03T13:33

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ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Ведущие американские и мировые авиаперевозчики и туркомпании направили открытое письмо в Белый дом с просьбой отменить тестирование на коронавирус для вакцинированных пассажиров, направляющихся в США из-за рубежа.Снятие этого требования окажет значительную поддержку восстановлению туризма и авиаперевозок в Штатах и по всему миру, добавили авторы петиции.Под обращением к Джеффри Зинцу, который координирует борьбу с пандемией в американской администрации, подписались представители трех десятков организаций, включая Международную ассоциацию воздушного транспорта, Торговую палату США, Ассоциацию азиатско-тихоокеанских авиалиний, Туристическую ассоциацию США, группу "Авиалинии для Америки", Национальный совет авиалиний Канады.В декабре Белый дом ужесточил правила поездок в США, от авиапутешественников стали требовать отрицательные результаты анализов, сделанных в течение суток до полета.

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туризм, сша, канада, коронавирус covid-19, новости - туризм