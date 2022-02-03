https://ria.ru/20220203/sputnik-1770916542.html

Европейский регулятор продолжил экспертизу "Спутника V" после инспекций

Европейский регулятор продолжил экспертизу "Спутника V" после инспекций - РИА Новости, 03.02.2022

Европейский регулятор продолжил экспертизу "Спутника V" после инспекций

Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА после проведенной серии инспекционных поездок в рамках экспертиз российской, а также китайской вакцин... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T17:16

2022-02-03T17:16

2022-02-03T17:16

распространение коронавируса

в мире

аргентина

земля

сан-марино

российский фонд прямых инвестиций

johnson & johnson

sanofi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_208:1:2870:1499_1920x0_80_0_0_849df8f780bea9028caf0fad3c728c46.jpg

БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА после проведенной серии инспекционных поездок в рамках экспертиз российской, а также китайской вакцин "Спутник V" и Sinovac продолжает процесс экспертизы, анализирует информацию, ждет ответов на ряд вопросов.В ЕС в настоящее время одобрены для использования пять вакцин против COVID-19 - Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Nuvaxovid компании Novavax. Еще четыре вакцины проходят процедуру постепенной экспертизы: российская "Спутник V", китайская Sinovac, французская Sanofi Pasteur и французская Valneva. Немецкая компания CureVac ранее отозвала заявку из ЕМА на экспертизу своей антикоронавирусной вакцины."Мы продолжаем процесс оценки информации и данных, предоставленных разработчиками. Мы, как вы знаете, провели ряд инспекций, нам необходимо объединить всю информацию, также нам нужны ответы по ряду вопросов, чтобы продолжать оценку препаратов", - сообщил на пресс-конференции в Амстердаме представитель ЕМА."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

https://ria.ru/20220202/sputnik-1770723915.html

аргентина

земля

сан-марино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аргентина, земля, сан-марино, российский фонд прямых инвестиций, johnson & johnson, sanofi, евросоюз, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы