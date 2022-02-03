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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220203/sputnik-1770916542.html
Европейский регулятор продолжил экспертизу "Спутника V" после инспекций
Европейский регулятор продолжил экспертизу "Спутника V" после инспекций - РИА Новости, 03.02.2022
Европейский регулятор продолжил экспертизу "Спутника V" после инспекций
Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА после проведенной серии инспекционных поездок в рамках экспертиз российской, а также китайской вакцин... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T17:16
2022-02-03T17:16
распространение коронавируса
в мире
аргентина
земля
сан-марино
российский фонд прямых инвестиций
johnson & johnson
sanofi
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА после проведенной серии инспекционных поездок в рамках экспертиз российской, а также китайской вакцин "Спутник V" и Sinovac продолжает процесс экспертизы, анализирует информацию, ждет ответов на ряд вопросов.В ЕС в настоящее время одобрены для использования пять вакцин против COVID-19 - Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Johnson &amp; Johnson и Nuvaxovid компании Novavax. Еще четыре вакцины проходят процедуру постепенной экспертизы: российская "Спутник V", китайская Sinovac, французская Sanofi Pasteur и французская Valneva. Немецкая компания CureVac ранее отозвала заявку из ЕМА на экспертизу своей антикоронавирусной вакцины."Мы продолжаем процесс оценки информации и данных, предоставленных разработчиками. Мы, как вы знаете, провели ряд инспекций, нам необходимо объединить всю информацию, также нам нужны ответы по ряду вопросов, чтобы продолжать оценку препаратов", - сообщил на пресс-конференции в Амстердаме представитель ЕМА."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html
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в мире, аргентина, земля, сан-марино, российский фонд прямых инвестиций, johnson & johnson, sanofi, евросоюз, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы
17:16 03.02.2022
 
Европейский регулятор продолжил экспертизу "Спутника V" после инспекций

ЕМА продолжило экспертизу российской вакцины от коронавируса "Спутник V" после инспекций

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Шприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА после проведенной серии инспекционных поездок в рамках экспертиз российской, а также китайской вакцин "Спутник V" и Sinovac продолжает процесс экспертизы, анализирует информацию, ждет ответов на ряд вопросов.
В ЕС в настоящее время одобрены для использования пять вакцин против COVID-19 - Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Nuvaxovid компании Novavax. Еще четыре вакцины проходят процедуру постепенной экспертизы: российская "Спутник V", китайская Sinovac, французская Sanofi Pasteur и французская Valneva. Немецкая компания CureVac ранее отозвала заявку из ЕМА на экспертизу своей антикоронавирусной вакцины.
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"Мы продолжаем процесс оценки информации и данных, предоставленных разработчиками. Мы, как вы знаете, провели ряд инспекций, нам необходимо объединить всю информацию, также нам нужны ответы по ряду вопросов, чтобы продолжать оценку препаратов", - сообщил на пресс-конференции в Амстердаме представитель ЕМА.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщал РФПИ.
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