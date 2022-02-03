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Путин оценил уровень торгово-экономического сотрудничества с Аргентиной
Путин оценил уровень торгово-экономического сотрудничества с Аргентиной - РИА Новости, 03.02.2022
Путин оценил уровень торгово-экономического сотрудничества с Аргентиной
Многое надо сделать для продвижения торгово-экономического сотрудничества России и Аргентины, при этом в прошлом году товарооборот вырос в полтора раза, темп... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:09
2022-02-03T14:31
экономика
владимир путин
аргентина
россия
альберто фернандес
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Многое надо сделать для продвижения торгово-экономического сотрудничества России и Аргентины, при этом в прошлом году товарооборот вырос в полтора раза, темп набран хороший, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим аргентинским коллегой Альберто Анхелем Фернандесом.Он отметил, что есть очень много перспективных направлений для сотрудничества между Москвой и Буэнос-Айресом."Наши коллеги работают: министерство здравоохранения, министерство иностранных дел, по линии других ведомств идет работа", - сказал Путин.
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экономика, владимир путин, аргентина, россия, альберто фернандес
14:09 03.02.2022 (обновлено: 14:31 03.02.2022)
 
Путин оценил уровень торгово-экономического сотрудничества с Аргентиной

Президент Путин призвал сделать больше для продвижения сотрудничества России и Аргентины

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Многое надо сделать для продвижения торгово-экономического сотрудничества России и Аргентины, при этом в прошлом году товарооборот вырос в полтора раза, темп набран хороший, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим аргентинским коллегой Альберто Анхелем Фернандесом.
"Конечно, нам многое еще предстоит сделать для того, чтобы продвинуть наше торгово-экономическое сотрудничество. За прошлый год в полтора раза вырос (товарооборот). Темп хороший", - сказал Путин.
Он отметил, что есть очень много перспективных направлений для сотрудничества между Москвой и Буэнос-Айресом.
"Наши коллеги работают: министерство здравоохранения, министерство иностранных дел, по линии других ведомств идет работа", - сказал Путин.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел, международной торговли и культа Аргентины Эктор Тимерман во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
01:31
Межгосударственные отношения России и Аргентины
 
ЭкономикаВладимир ПутинАргентинаРоссияАльберто Фернандес
 
 
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