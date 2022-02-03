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Путин оценил уровень торгово-экономического сотрудничества с Аргентиной
Путин оценил уровень торгово-экономического сотрудничества с Аргентиной - РИА Новости, 03.02.2022
Путин оценил уровень торгово-экономического сотрудничества с Аргентиной
Многое надо сделать для продвижения торгово-экономического сотрудничества России и Аргентины, при этом в прошлом году товарооборот вырос в полтора раза, темп... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:09
2022-02-03T14:09
2022-02-03T14:31
экономика
владимир путин
аргентина
россия
альберто фернандес
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Многое надо сделать для продвижения торгово-экономического сотрудничества России и Аргентины, при этом в прошлом году товарооборот вырос в полтора раза, темп набран хороший, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим аргентинским коллегой Альберто Анхелем Фернандесом.Он отметил, что есть очень много перспективных направлений для сотрудничества между Москвой и Буэнос-Айресом."Наши коллеги работают: министерство здравоохранения, министерство иностранных дел, по линии других ведомств идет работа", - сказал Путин.
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экономика, владимир путин, аргентина, россия, альберто фернандес
14:09 03.02.2022 (обновлено: 14:31 03.02.2022)
Путин оценил уровень торгово-экономического сотрудничества с Аргентиной
Президент Путин призвал сделать больше для продвижения сотрудничества России и Аргентины