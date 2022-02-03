https://ria.ru/20220203/sotrudnichestvo-1770864448.html

Путин оценил уровень торгово-экономического сотрудничества с Аргентиной

Путин оценил уровень торгово-экономического сотрудничества с Аргентиной - РИА Новости, 03.02.2022

Путин оценил уровень торгово-экономического сотрудничества с Аргентиной

Многое надо сделать для продвижения торгово-экономического сотрудничества России и Аргентины, при этом в прошлом году товарооборот вырос в полтора раза, темп... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T14:09

2022-02-03T14:09

2022-02-03T14:31

экономика

владимир путин

аргентина

россия

альберто фернандес

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Многое надо сделать для продвижения торгово-экономического сотрудничества России и Аргентины, при этом в прошлом году товарооборот вырос в полтора раза, темп набран хороший, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим аргентинским коллегой Альберто Анхелем Фернандесом.Он отметил, что есть очень много перспективных направлений для сотрудничества между Москвой и Буэнос-Айресом."Наши коллеги работают: министерство здравоохранения, министерство иностранных дел, по линии других ведомств идет работа", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220203/otnosheniya-1770432807.html

аргентина

россия

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экономика, владимир путин, аргентина, россия, альберто фернандес