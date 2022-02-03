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Путин заявил, что Россия и Китай наверстают гуманитарное сотрудничество
Путин заявил, что Россия и Китай наверстают гуманитарное сотрудничество - РИА Новости, 03.02.2022
Путин заявил, что Россия и Китай наверстают гуманитарное сотрудничество
Президент России Владимир Путин не сомневается, что РФ и Китай наверстают упущенное из-за пандемии гуманитарное сотрудничество. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T02:20
2022-02-03T02:20
китай
россия
в мире
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не сомневается, что РФ и Китай наверстают упущенное из-за пандемии гуманитарное сотрудничество.На сайте Кремля опубликована статья Путина для китайского информационного агентства "Синьхуа"."Россия и Китай – державы с тысячелетними самобытными традициями и колоссальным культурным достоянием, интерес к которым и в самих наших странах, и за рубежом неизменно высокий. Да, за последние два года из-за пандемии количество туристов, совместных массовых мероприятий, прямых контактов наших граждан сократилось. Однако не сомневаюсь, что мы наверстаем упущенное и, как только позволит ситуация, запустим новые просветительские, образовательные программы, которые познакомят наших граждан с историей и сегодняшней жизнью двух стран", - отметил российский лидер.
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китай, россия, в мире
02:20 03.02.2022
 
Путин заявил, что Россия и Китай наверстают гуманитарное сотрудничество

Президент Путин заявил, что Россия и Китай наверстают гуманитарное сотрудничество

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не сомневается, что РФ и Китай наверстают упущенное из-за пандемии гуманитарное сотрудничество.
На сайте Кремля опубликована статья Путина для китайского информационного агентства "Синьхуа".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
02:12
Путин: Россия и Китай играют важную роль в международных отношениях
"Россия и Китай – державы с тысячелетними самобытными традициями и колоссальным культурным достоянием, интерес к которым и в самих наших странах, и за рубежом неизменно высокий. Да, за последние два года из-за пандемии количество туристов, совместных массовых мероприятий, прямых контактов наших граждан сократилось. Однако не сомневаюсь, что мы наверстаем упущенное и, как только позволит ситуация, запустим новые просветительские, образовательные программы, которые познакомят наших граждан с историей и сегодняшней жизнью двух стран", - отметил российский лидер.
 
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