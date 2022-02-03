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https://ria.ru/20220203/sertifikat-1770881725.html
В Еврокомиссии рассказали, когда COVID-сертификат можно считать действующим
В Еврокомиссии рассказали, когда COVID-сертификат можно считать действующим - РИА Новости, 03.02.2022
В Еврокомиссии рассказали, когда COVID-сертификат можно считать действующим
Электронный COVID-сертификат ЕС показывает последнюю дозу вакцины, полученной его обладателем, и если эта вакцина была среди одобренных ЕМА, коронавирусный... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T15:26
2022-02-03T16:32
распространение коронавируса
в мире
еврокомиссия
коронавирус covid-19
здоровье - общество
новости - туризм
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Электронный COVID-сертификат ЕС показывает последнюю дозу вакцины, полученной его обладателем, и если эта вакцина была среди одобренных ЕМА, коронавирусный сертификат должен признаваться, сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Вигард.Так он ответил на вопрос, вносятся ли изменения в правила выдачи сертификатов ЕС, в частности, для привитых не одобренными пока в Союзе российской и китайской вакцинами, включая тех, кто получил затем бустерную дозу одобренной в ЕС вакцины.В четверг Еврокомиссия сообщила, что утвердила предложение продлить действие сертификатов в ЕС до конца июня 2023 года."Никаких изменений нет, есть одобренные ЕМА вакцины, которые должны признаваться, и есть вакцины не одобренные, признание которых находится в компетенции стран-членов… Сертификат вакцинации всегда показывает последнюю полученную дозу, в этом случае, если последняя доза была доза вакцины, одобренной ЕМА, то ваш сертификат должен признаваться", - сообщил представитель ЕК.
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в мире, еврокомиссия, коронавирус covid-19, здоровье - общество, новости - туризм
15:26 03.02.2022 (обновлено: 16:32 03.02.2022)
 
В Еврокомиссии рассказали, когда COVID-сертификат можно считать действующим

ЕК: COVID-сертификат ЕС могут выдать привитым российскими вакцинами и европейским бустером

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Электронный COVID-сертификат ЕС показывает последнюю дозу вакцины, полученной его обладателем, и если эта вакцина была среди одобренных ЕМА, коронавирусный сертификат должен признаваться, сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Вигард.
Так он ответил на вопрос, вносятся ли изменения в правила выдачи сертификатов ЕС, в частности, для привитых не одобренными пока в Союзе российской и китайской вакцинами, включая тех, кто получил затем бустерную дозу одобренной в ЕС вакцины.
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В четверг Еврокомиссия сообщила, что утвердила предложение продлить действие сертификатов в ЕС до конца июня 2023 года.
"Никаких изменений нет, есть одобренные ЕМА вакцины, которые должны признаваться, и есть вакцины не одобренные, признание которых находится в компетенции стран-членов… Сертификат вакцинации всегда показывает последнюю полученную дозу, в этом случае, если последняя доза была доза вакцины, одобренной ЕМА, то ваш сертификат должен признаваться", - сообщил представитель ЕК.
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