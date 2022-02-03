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ЕК предложила продлить действие коронавирусного электронного сертификата

ЕК предложила продлить действие коронавирусного электронного сертификата - РИА Новости, 03.02.2022

ЕК предложила продлить действие коронавирусного электронного сертификата

Европейская комиссия утвердила предложение о продлении действия коронавирусного электронного сертификата до конца июня 2023 года, сообщил представитель ЕК на... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T14:12

2022-02-03T14:12

2022-02-03T14:16

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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Европейская комиссия утвердила предложение о продлении действия коронавирусного электронного сертификата до конца июня 2023 года, сообщил представитель ЕК на брифинге в Брюсселе."Сегодня Еврокомиссия утвердила предложение продлить на год действие электронного коронавирусного сертификата - до 30 июня 2023 года", - сообщил представитель ЕК.

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в мире, европа, коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз