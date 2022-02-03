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https://ria.ru/20220203/sertifikat-1770865091.html
ЕК предложила продлить действие коронавирусного электронного сертификата
ЕК предложила продлить действие коронавирусного электронного сертификата - РИА Новости, 03.02.2022
ЕК предложила продлить действие коронавирусного электронного сертификата
Европейская комиссия утвердила предложение о продлении действия коронавирусного электронного сертификата до конца июня 2023 года, сообщил представитель ЕК на... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:12
2022-02-03T14:16
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коронавирус covid-19
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Европейская комиссия утвердила предложение о продлении действия коронавирусного электронного сертификата до конца июня 2023 года, сообщил представитель ЕК на брифинге в Брюсселе."Сегодня Еврокомиссия утвердила предложение продлить на год действие электронного коронавирусного сертификата - до 30 июня 2023 года", - сообщил представитель ЕК.
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в мире, европа, коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз
14:12 03.02.2022 (обновлено: 14:16 03.02.2022)
 
ЕК предложила продлить действие коронавирусного электронного сертификата

Еврокомиссия предложила продлить действие электронного COVID-сертификата до лета 2023 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Европейская комиссия утвердила предложение о продлении действия коронавирусного электронного сертификата до конца июня 2023 года, сообщил представитель ЕК на брифинге в Брюсселе.
"Сегодня Еврокомиссия утвердила предложение продлить на год действие электронного коронавирусного сертификата - до 30 июня 2023 года", - сообщил представитель ЕК.
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