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ЕК предложила продлить действие коронавирусного электронного сертификата
ЕК предложила продлить действие коронавирусного электронного сертификата - РИА Новости, 03.02.2022
ЕК предложила продлить действие коронавирусного электронного сертификата
Европейская комиссия утвердила предложение о продлении действия коронавирусного электронного сертификата до конца июня 2023 года, сообщил представитель ЕК на... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:12
2022-02-03T14:12
2022-02-03T14:16
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Европейская комиссия утвердила предложение о продлении действия коронавирусного электронного сертификата до конца июня 2023 года, сообщил представитель ЕК на брифинге в Брюсселе."Сегодня Еврокомиссия утвердила предложение продлить на год действие электронного коронавирусного сертификата - до 30 июня 2023 года", - сообщил представитель ЕК.
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в мире, европа, коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз
14:12 03.02.2022 (обновлено: 14:16 03.02.2022)
ЕК предложила продлить действие коронавирусного электронного сертификата
Еврокомиссия предложила продлить действие электронного COVID-сертификата до лета 2023 года