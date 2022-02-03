https://ria.ru/20220203/safronov-1770799620.html

Иллюзионист Сафронов опроверг слухи о своей госпитализации

Иллюзионист Сафронов опроверг слухи о своей госпитализации - РИА Новости, 03.02.2022

Иллюзионист Сафронов опроверг слухи о своей госпитализации

Иллюзионист Андрей Сафронов опроверг слухи о своей госпитализации, связанной якобы с плохим самочувствием после коронавируса, и заявил РИА Новости, что хорошо... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T10:03

2022-02-03T10:03

2022-02-03T10:03

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Иллюзионист Андрей Сафронов опроверг слухи о своей госпитализации, связанной якобы с плохим самочувствием после коронавируса, и заявил РИА Новости, что хорошо себя чувствует и находится дома."Я себя хорошо чувствую, сплю, отдыхаю. Нахожусь дома", - сказал иллюзионист.Ранее СМИ сообщили, что иллюзионист был госпитализирован якобы в связи с жалобами на проблемы со здоровьем после коронавируса, в частности, на плохой сон и нарушение сердечного ритма.

https://ria.ru/20220113/rezhisser-1767616798.html

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