https://ria.ru/20220203/rezultativnost-1770934363.html

Альфа-Банк признан самым результативным банком России по версии The Banker

Альфа-Банк признан самым результативным банком России по версии The Banker - РИА Новости, 03.02.2022

Альфа-Банк признан самым результативным банком России по версии The Banker

Альфа-Банк занял первое место в рейтинге топ-50 самых результативных российских банков (Top 50 Russian banks 2022) по версии ведущего международного финансового РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T18:24

2022-02-03T18:24

2022-02-03T18:24

альфа-банк

россия

новости компаний - экономика

владимир верхошинский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738604259_0:754:2048:1906_1920x0_80_0_0_73a13b9f382551a0ab7bc0ac271c6609.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Альфа-Банк занял первое место в рейтинге топ-50 самых результативных российских банков (Top 50 Russian banks 2022) по версии ведущего международного финансового журнала The Banker, сообщает кредитное учреждение.В рейтинге банки оцениваются по 17 коэффициентам и восьми ключевым категориям эффективности. Среди основных показателей: темпы роста, прибыльность, операционная эффективность, качество активов, рентабельность с учетом риска, ликвидность, устойчивость и финансовый рычаг.По мнению экспертов The Banker, факторы успеха Альфа-Банка – выдающиеся показатели, лидерство в нескольких ключевых категориях, включая прибыльность. Также банк входит в пятерку лучших по темпам роста, операционной эффективности, устойчивости и финансовому рычагу."Мы четвёртый год подряд растем рекордными темпами, модернизируем бизнес, открываем новые отделения в формате phigital, изучаем потребности клиентов с помощью инновационных технологий. В прошлом году Альфа-Банк стал лучшим банком России по версии сразу нескольких глобальных премий от самых авторитетных мировых изданий в области финансов – The Banker, Global Finance и Euromoney. И возглавить рейтинг самых результативных банков страны на международной арене – лучшее доказательство того, что мы движемся в правильном направлении", — приводится в сообщении комментарий главного управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского.

https://ria.ru/20211209/internet-bank-1763020464.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

альфа-банк, россия, новости компаний - экономика, владимир верхошинский