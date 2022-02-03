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Альфа-Банк признан самым результативным банком России по версии The Banker
Альфа-Банк признан самым результативным банком России по версии The Banker - РИА Новости, 03.02.2022
Альфа-Банк признан самым результативным банком России по версии The Banker
Альфа-Банк занял первое место в рейтинге топ-50 самых результативных российских банков (Top 50 Russian banks 2022) по версии ведущего международного финансового РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T18:24
2022-02-03T18:24
альфа-банк
россия
новости компаний - экономика
владимир верхошинский
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Альфа-Банк занял первое место в рейтинге топ-50 самых результативных российских банков (Top 50 Russian banks 2022) по версии ведущего международного финансового журнала The Banker, сообщает кредитное учреждение.В рейтинге банки оцениваются по 17 коэффициентам и восьми ключевым категориям эффективности. Среди основных показателей: темпы роста, прибыльность, операционная эффективность, качество активов, рентабельность с учетом риска, ликвидность, устойчивость и финансовый рычаг.По мнению экспертов The Banker, факторы успеха Альфа-Банка – выдающиеся показатели, лидерство в нескольких ключевых категориях, включая прибыльность. Также банк входит в пятерку лучших по темпам роста, операционной эффективности, устойчивости и финансовому рычагу."Мы четвёртый год подряд растем рекордными темпами, модернизируем бизнес, открываем новые отделения в формате phigital, изучаем потребности клиентов с помощью инновационных технологий. В прошлом году Альфа-Банк стал лучшим банком России по версии сразу нескольких глобальных премий от самых авторитетных мировых изданий в области финансов – The Banker, Global Finance и Euromoney. И возглавить рейтинг самых результативных банков страны на международной арене – лучшее доказательство того, что мы движемся в правильном направлении", — приводится в сообщении комментарий главного управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского.
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альфа-банк, россия, новости компаний - экономика, владимир верхошинский
18:24 03.02.2022
 

Альфа-Банк признан самым результативным банком России по версии The Banker

© Фото : предоставлено пресс-службой Альфа-банкаАльфа-банк
Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Альфа-банка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Альфа-Банк занял первое место в рейтинге топ-50 самых результативных российских банков (Top 50 Russian banks 2022) по версии ведущего международного финансового журнала The Banker, сообщает кредитное учреждение.
В рейтинге банки оцениваются по 17 коэффициентам и восьми ключевым категориям эффективности. Среди основных показателей: темпы роста, прибыльность, операционная эффективность, качество активов, рентабельность с учетом риска, ликвидность, устойчивость и финансовый рычаг.
По мнению экспертов The Banker, факторы успеха Альфа-Банка – выдающиеся показатели, лидерство в нескольких ключевых категориях, включая прибыльность. Также банк входит в пятерку лучших по темпам роста, операционной эффективности, устойчивости и финансовому рычагу.
"Мы четвёртый год подряд растем рекордными темпами, модернизируем бизнес, открываем новые отделения в формате phigital, изучаем потребности клиентов с помощью инновационных технологий. В прошлом году Альфа-Банк стал лучшим банком России по версии сразу нескольких глобальных премий от самых авторитетных мировых изданий в области финансов – The Banker, Global Finance и Euromoney. И возглавить рейтинг самых результативных банков страны на международной арене – лучшее доказательство того, что мы движемся в правильном направлении", — приводится в сообщении комментарий главного управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского.
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Альфа-банкРоссияНовости компаний - ЭкономикаВладимир Верхошинский
 
 
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