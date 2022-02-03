Альфа-Банк признан самым результативным банком России по версии The Banker
© Фото : предоставлено пресс-службой Альфа-банкаАльфа-банк
© Фото : предоставлено пресс-службой Альфа-банка
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Альфа-Банк занял первое место в рейтинге топ-50 самых результативных российских банков (Top 50 Russian banks 2022) по версии ведущего международного финансового журнала The Banker, сообщает кредитное учреждение.
В рейтинге банки оцениваются по 17 коэффициентам и восьми ключевым категориям эффективности. Среди основных показателей: темпы роста, прибыльность, операционная эффективность, качество активов, рентабельность с учетом риска, ликвидность, устойчивость и финансовый рычаг.
По мнению экспертов The Banker, факторы успеха Альфа-Банка – выдающиеся показатели, лидерство в нескольких ключевых категориях, включая прибыльность. Также банк входит в пятерку лучших по темпам роста, операционной эффективности, устойчивости и финансовому рычагу.
"Мы четвёртый год подряд растем рекордными темпами, модернизируем бизнес, открываем новые отделения в формате phigital, изучаем потребности клиентов с помощью инновационных технологий. В прошлом году Альфа-Банк стал лучшим банком России по версии сразу нескольких глобальных премий от самых авторитетных мировых изданий в области финансов – The Banker, Global Finance и Euromoney. И возглавить рейтинг самых результативных банков страны на международной арене – лучшее доказательство того, что мы движемся в правильном направлении", — приводится в сообщении комментарий главного управляющего директора Альфа-Банка Владимира Верхошинского.
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