https://ria.ru/20220203/revanshizm-1770780156.html

Посольство России: военная помощь США подталкивает Украину к реваншизму

Посольство России: военная помощь США подталкивает Украину к реваншизму - РИА Новости, 03.02.2022

Посольство России: военная помощь США подталкивает Украину к реваншизму

Посольство России в Вашингтоне считает, что поставки американского оружия на Украину подталкивают реваншистов к военному решению ситуации в Донбассе. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T05:24

2022-02-03T05:24

2022-02-03T05:30

в мире

сша

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770432013_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_85dd469909418590e3331fe05fa95be6.jpg

ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне считает, что поставки американского оружия на Украину подталкивают реваншистов к военному решению ситуации в Донбассе."Поставки же американского оружия украинским реваншистам только подталкивают их к военному решению проблемы Юго-Востока страны", - говорится в заявлении посольства в Facebook.

https://ria.ru/20220202/donbass-1770633633.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия