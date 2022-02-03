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Посольство России: военная помощь США подталкивает Украину к реваншизму
Посольство России: военная помощь США подталкивает Украину к реваншизму - РИА Новости, 03.02.2022
Посольство России: военная помощь США подталкивает Украину к реваншизму
Посольство России в Вашингтоне считает, что поставки американского оружия на Украину подталкивают реваншистов к военному решению ситуации в Донбассе. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T05:24
2022-02-03T05:24
2022-02-03T05:30
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне считает, что поставки американского оружия на Украину подталкивают реваншистов к военному решению ситуации в Донбассе."Поставки же американского оружия украинским реваншистам только подталкивают их к военному решению проблемы Юго-Востока страны", - говорится в заявлении посольства в Facebook.
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в мире, сша, украина, россия
05:24 03.02.2022 (обновлено: 05:30 03.02.2022)
Посольство России: военная помощь США подталкивает Украину к реваншизму
Посольство России в Вашингтоне: военная помощь США подталкивает Украину к реваншизму