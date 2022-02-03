https://ria.ru/20220203/retsepty-1770945961.html

Путин положительно оценил эксперимент с электронными рецептами на лекарства

Путин положительно оценил эксперимент с электронными рецептами на лекарства - РИА Новости, 03.02.2022

Путин положительно оценил эксперимент с электронными рецептами на лекарства

Эксперимент с электронными рецептами на лекарства показывает хорошие результаты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T19:23

2022-02-03T19:23

2022-02-03T19:40

общество

деловая россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765861708_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_cf9af74935daf7e36da15cef390cc10b.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Эксперимент с электронными рецептами на лекарства показывает хорошие результаты, заявил президент России Владимир Путин."Вот этот эксперимент с электронными рецептами, он развивается и в общем и целом показывает хорошие результаты", - сказал он на встрече с членами "Деловой России".Путин также добавил, что опасения, которые высказывали в Минздраве, хорошо известны.

https://ria.ru/20220201/magniy-1770515350.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, деловая россия, владимир путин