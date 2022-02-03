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Путин положительно оценил эксперимент с электронными рецептами на лекарства
Путин положительно оценил эксперимент с электронными рецептами на лекарства - РИА Новости, 03.02.2022
Путин положительно оценил эксперимент с электронными рецептами на лекарства
Эксперимент с электронными рецептами на лекарства показывает хорошие результаты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T19:23
2022-02-03T19:40
общество
деловая россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Эксперимент с электронными рецептами на лекарства показывает хорошие результаты, заявил президент России Владимир Путин."Вот этот эксперимент с электронными рецептами, он развивается и в общем и целом показывает хорошие результаты", - сказал он на встрече с членами "Деловой России".Путин также добавил, что опасения, которые высказывали в Минздраве, хорошо известны.
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общество, деловая россия, владимир путин
19:23 03.02.2022 (обновлено: 19:40 03.02.2022)
 
Путин положительно оценил эксперимент с электронными рецептами на лекарства

Путин: эксперимент с электронными рецептами на лекарства показывает хорошие результаты

© Pexels / Polina TankilevitchТермометр и лекарства
Термометр и лекарства
© Pexels / Polina Tankilevitch
Термометр и лекарства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Эксперимент с электронными рецептами на лекарства показывает хорошие результаты, заявил президент России Владимир Путин.
"Вот этот эксперимент с электронными рецептами, он развивается и в общем и целом показывает хорошие результаты", - сказал он на встрече с членами "Деловой России".
Путин также добавил, что опасения, которые высказывали в Минздраве, хорошо известны.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 16:42
Мясников предупредил об опасном побочном эффекте популярных лекарств
 
ОбществоДеловая РоссияВладимир Путин
 
 
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