https://ria.ru/20220203/retsepty-1770945961.html
Путин положительно оценил эксперимент с электронными рецептами на лекарства
Путин положительно оценил эксперимент с электронными рецептами на лекарства - РИА Новости, 03.02.2022
Путин положительно оценил эксперимент с электронными рецептами на лекарства
Эксперимент с электронными рецептами на лекарства показывает хорошие результаты, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T19:23
2022-02-03T19:23
2022-02-03T19:40
общество
деловая россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Эксперимент с электронными рецептами на лекарства показывает хорошие результаты, заявил президент России Владимир Путин."Вот этот эксперимент с электронными рецептами, он развивается и в общем и целом показывает хорошие результаты", - сказал он на встрече с членами "Деловой России".Путин также добавил, что опасения, которые высказывали в Минздраве, хорошо известны.
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общество, деловая россия, владимир путин
19:23 03.02.2022 (обновлено: 19:40 03.02.2022)
Путин положительно оценил эксперимент с электронными рецептами на лекарства
Путин: эксперимент с электронными рецептами на лекарства показывает хорошие результаты