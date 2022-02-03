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Более 11 миллиардов рублей выделили на рекультивацию полигонов в МО
Более 11 миллиардов рублей выделили на рекультивацию полигонов в МО - РИА Новости, 03.02.2022
Более 11 миллиардов рублей выделили на рекультивацию полигонов в МО
На рекультивацию мусорных полигонов в Московской области в 2022 году выделили более 11 миллиардов рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T20:11
2022-02-03T20:11
2022-02-03T20:11
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.На рекультивацию мусорных полигонов в Московской области в 2022 году выделили более 11 миллиардов рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Мособлдуму.Все полигоны в регионе были закрыты еще в 2020 году. Теперь ведутся работы по очищению и обработке земель.На данный момент рекультивировано уже 13 бывших полигонов, до конца года власти региона планируют привести в надлежащее состояние еще шесть. Это полигоны "Часцы" в Одинцове, "Съяново" в Серпухове, "Каурцево" в Наро-Фоминске, "Егорьевский" в Егорьевске, "Парфеново" в Сергиевом Посаде и "Воловичи" в Коломне.
https://ria.ru/20211111/rekultivatsiya-1758646678.html
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