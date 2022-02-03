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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220203/rekultivatsiya-1770953265.html
Более 11 миллиардов рублей выделили на рекультивацию полигонов в МО
Более 11 миллиардов рублей выделили на рекультивацию полигонов в МО - РИА Новости, 03.02.2022
Более 11 миллиардов рублей выделили на рекультивацию полигонов в МО
На рекультивацию мусорных полигонов в Московской области в 2022 году выделили более 11 миллиардов рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T20:11
2022-02-03T20:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.На рекультивацию мусорных полигонов в Московской области в 2022 году выделили более 11 миллиардов рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Мособлдуму.Все полигоны в регионе были закрыты еще в 2020 году. Теперь ведутся работы по очищению и обработке земель.На данный момент рекультивировано уже 13 бывших полигонов, до конца года власти региона планируют привести в надлежащее состояние еще шесть. Это полигоны "Часцы" в Одинцове, "Съяново" в Серпухове, "Каурцево" в Наро-Фоминске, "Егорьевский" в Егорьевске, "Парфеново" в Сергиевом Посаде и "Воловичи" в Коломне.
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московская область (подмосковье)
20:11 03.02.2022
 

Более 11 миллиардов рублей выделили на рекультивацию полигонов в МО

© РИА Новости / Анастасия МакарычеваРабочий раскатывает геомембрану на территории полигона твердых бытовых отходов
Рабочий раскатывает геомембрану на территории полигона твердых бытовых отходов - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.На рекультивацию мусорных полигонов в Московской области в 2022 году выделили более 11 миллиардов рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Мособлдуму.
Все полигоны в регионе были закрыты еще в 2020 году. Теперь ведутся работы по очищению и обработке земель.
На данный момент рекультивировано уже 13 бывших полигонов, до конца года власти региона планируют привести в надлежащее состояние еще шесть. Это полигоны "Часцы" в Одинцове, "Съяново" в Серпухове, "Каурцево" в Наро-Фоминске, "Егорьевский" в Егорьевске, "Парфеново" в Сергиевом Посаде и "Воловичи" в Коломне.
Работы по рекультивации полигона твердых бытовых отходов - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября 2021, 20:05Новости Подмосковья
Все полигоны в МО рекультивируют к 2030 году
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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