https://ria.ru/20220203/reaktsiya-1770926741.html

В DW отреагировали на ответные меры России из-за RT DE

В DW отреагировали на ответные меры России из-за RT DE - РИА Новости, 03.02.2022

В DW отреагировали на ответные меры России из-за RT DE

Меры, предпринятые российскими властями в отношении Deutsche Welle, непонятны и представляют собой чрезмерную реакцию, говорится в официальном заявлении... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T17:54

2022-02-03T17:54

2022-02-03T18:21

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БЕРЛИН, 3 фев – РИА Новости. Меры, предпринятые российскими властями в отношении Deutsche Welle, непонятны и представляют собой чрезмерную реакцию, говорится в официальном заявлении германской телерадиокомпании по итогам принятого в Москве решения о закрытии корпункта Deutsche Welle в РФ.В Deutsche Welle заявили, что оспорят объявленные Москвой меры и предпримут юридические действия, говорится в официальном заявлении германской телерадиокомпании."Мы всячески протестуем против этой абсурдной реакции российского правительства и предпримем юридические действия, чтобы оспорить объявленные меры", - приводится в заявлении цитата гендиректора DW Петера Лимбура.Deutsche Welle продолжит вещание из бюро в Москве вплоть до получения официального уведомления о закрытии, говорится в официальном заявлении германской телерадиокомпании."До тех пор, пока нас официально не уведомят о мерах, мы продолжим вещание из нашего бюро в Москве", - говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости."Даже если нам в конечном итоге придется его (корпункт - ред.) закрыть, это не повлияет на наше покрытие России. Скорее, мы бы значительно увеличили вещание", - приводится в заявлении цитата гендиректора DW Петера Лимбура.В заявлении указано, что Deutsche Welle имеет лицензии на вещание своих телеканалов DW English и DW Deutsch с 2005 года. Текущие лицензии действуют для DW English до 2025 года и для DW Deutsch до 2027 года. DW English распространяется через спутник ASTRA-5B в России. DW Deutsch вещает через спутник ASTRA-4A."В соответствии с обязательными условиями лицензии на телеканале DW Deutsch будет показано окно программы на русском языке. Это адаптированные на русский язык журналы DW (всего 18 часов в неделю: понедельник - пятница по 2 часа, суббота - воскресенье по 4 часа). Несколько кабельных дистрибьюторов в России приобретают DW Deutsch с русскоязычным окном программы. Это Ростелеком, Триколор, Билайн, ЭР-Телеком, МТС и NetByNet", - указано в заявлении.Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро. Россия инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом, также сообщили в МИД.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.

https://ria.ru/20220203/senator-1770911554.html

https://ria.ru/20220203/butina-1770918823.html

https://ria.ru/20220203/rt-1770910064.html

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