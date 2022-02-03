https://ria.ru/20220203/reaktsiya-1770907991.html

Бюро Deutsche Welle в Москве отказалось комментировать ответные меры России

Бюро Deutsche Welle в Москве отказалось комментировать ответные меры России - РИА Новости, 03.02.2022

Бюро Deutsche Welle в Москве отказалось комментировать ответные меры России

В московском бюро Deutsche Welle не стали комментировать РИА Новости меры РФ против телерадиокомпании, переадресовали вопрос в головной офис. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T16:48

2022-02-03T16:48

2022-02-03T16:48

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В московском бюро Deutsche Welle не стали комментировать РИА Новости меры РФ против телерадиокомпании, переадресовали вопрос в головной офис.Ранее Россия в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала RT DE ввела ряд мер против германской телерадиокомпании, а именно закрыла корпункт в РФ, аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle и прекратила спутниковое и иное вещание канала, а также инициировала процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle иноагентом."В Москве мы это не комментируем, пожалуйста, обращайтесь в головной офис в Бонне, к пресс-секретарю", - сказали РИА Новости в компании.В корпункте Deutsche Welle в России, по данным сайта компании, работает около 50 штатных и внештатных сотрудников.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.

https://ria.ru/20220121/simonyan-1768967057.html

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