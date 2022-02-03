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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220203/proverki-1770884125.html
В Подмосковье начнут проверять иностранцев на ковид, ВИЧ, ТБ и наркотики
В Подмосковье начнут проверять иностранцев на ковид, ВИЧ, ТБ и наркотики - РИА Новости, 03.02.2022
В Подмосковье начнут проверять иностранцев на ковид, ВИЧ, ТБ и наркотики
В Московской области согласно закону "Об утверждении Порядка проведения медицинского освидетельствования" начнут проверять живущих в регионе иностранцев на... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T15:51
2022-02-03T15:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Московской области согласно закону "Об утверждении Порядка проведения медицинского освидетельствования" начнут проверять живущих в регионе иностранцев на присутствие наркотиков или психотропных веществ в организме, а также туберкулез, ВИЧ и другие заболевания, говорится в соответствующем распоряжении минздрава Подмосковья.Трудовых мигрантов и иностранцев, прибывших в Россию на срок более 90 дней, обязали проходить тесты на ВИЧ, наркотики и ряд инфекционных заболеваний, справки будут действительны в течение года, по истечении этого срока тесты нужно будет делать повторно, соответствующий федеральный закон вступил в силу 29 декабря 2021 года."Утвердить порядок организации и проведения в Московской области медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека", - сказано в документе от 31 января, опубликованном в четверг.Отчеты о числе иностранцев, которые прошли медобследование или у которых выявили наличие наркотиков или перечисленные заболевания, будут формироваться каждый месяц, говорится в распоряжении.Ответственным в регионе за проведение исследований назначили Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского. Также будет производиться взаимодействие учреждения с миграционным центром Подмосковья, указано в документе. Среди необходимых документов для исследования иностранцы должны предоставить: документ, удостоверяющий личность, отрывную часть бланка о прибытии с отметкой органа миграционного учёта, миграционную карту и ее копию, визу и ее копию (для тех, чьё пребывание требует визы).
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московская область (подмосковье), здоровье - общество
15:51 03.02.2022
 

В Подмосковье начнут проверять иностранцев на ковид, ВИЧ, ТБ и наркотики

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛаборатория иммуноферментных исследований
Лаборатория иммуноферментных исследований - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лаборатория иммуноферментных исследований. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. В Московской области согласно закону "Об утверждении Порядка проведения медицинского освидетельствования" начнут проверять живущих в регионе иностранцев на присутствие наркотиков или психотропных веществ в организме, а также туберкулез, ВИЧ и другие заболевания, говорится в соответствующем распоряжении минздрава Подмосковья.
Трудовых мигрантов и иностранцев, прибывших в Россию на срок более 90 дней, обязали проходить тесты на ВИЧ, наркотики и ряд инфекционных заболеваний, справки будут действительны в течение года, по истечении этого срока тесты нужно будет делать повторно, соответствующий федеральный закон вступил в силу 29 декабря 2021 года.
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"Утвердить порядок организации и проведения в Московской области медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека", - сказано в документе от 31 января, опубликованном в четверг.
Отчеты о числе иностранцев, которые прошли медобследование или у которых выявили наличие наркотиков или перечисленные заболевания, будут формироваться каждый месяц, говорится в распоряжении.
Ответственным в регионе за проведение исследований назначили Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского. Также будет производиться взаимодействие учреждения с миграционным центром Подмосковья, указано в документе. Среди необходимых документов для исследования иностранцы должны предоставить: документ, удостоверяющий личность, отрывную часть бланка о прибытии с отметкой органа миграционного учёта, миграционную карту и ее копию, визу и ее копию (для тех, чьё пребывание требует визы).
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Здоровье - Общество
 
 
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