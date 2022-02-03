https://ria.ru/20220203/produkt-1770791091.html

Назван продукт, который спасет вас от инфаркта

Врачи назвали продукт, предупреждающий развитие инфаркта - РИА Новости, 03.02.2022

Назван продукт, который спасет вас от инфаркта

Ежедневное потребление жирного творога способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказали... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T09:02

2022-02-03T09:02

2022-02-03T09:02

общество

михаил гинзбург

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Ежедневное потребление жирного творога способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказали доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург и врач-реабилитолог Сергей Агапкин.Кроме того, молочные продукты насыщены метионином — аминокислотой, регулирующей жировой обмен и улучшающей восстановление стенок сосудов.Специалисты также отметили, что творог с содержанием жира от пяти до восемнадцати процентов богат витаминами, в частности, группы A и D, отвечающими за усвоение кальция. Однако есть его лучше не более 150-200 граммов в день.Ранее врач-диетолог Светлана Фус посоветовала включить в рацион больше богатых кальцием молочных продуктов, чтобы избежать развития заболеваний суставов.

https://rsport.ria.ru/20210621/tvorog-1737829898.html

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общество, михаил гинзбург