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В Башкирии вынесли приговор женщине, выронившей ребенка из окна
В Башкирии вынесли приговор женщине, выронившей ребенка из окна - РИА Новости, 03.02.2022
В Башкирии вынесли приговор женщине, выронившей ребенка из окна
Суд в Башкирии приговорил к 260 часам обязательных работ женщину, которая выронила 10-месячного ребенка из окна первого этажа в мороз и уснула, сообщили в... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:54
2022-02-03T14:54
происшествия
россия
республика башкортостан
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УФА, 3 фев – РИА Новости. Суд в Башкирии приговорил к 260 часам обязательных работ женщину, которая выронила 10-месячного ребенка из окна первого этажа в мороз и уснула, сообщили в прокуратуре республики.По данным ведомства, инцидент произошел в декабре прошлого года. Мать 10-месячного ребенка попросила 55-летнюю родственницу присмотреть за дочерью. Когда матери не было дома, родственница выпила алкоголь, и находившийся у нее на руках ребенок выпал из окна первого этажа дома. Женщина уснула, а девочку через час на улице обнаружила мать и привезла в больницу. Младенцу поставили диагноз "переохлаждение средней степени".На 55-летнюю женщину завели уголовное дело по статье УК РФ "оставление в опасности"."Подсудимая признала вину в полном объеме. Иглинский межрайонный суд назначил ей наказание в виде 260 часов обязательных работ", - добавляется в сообщении.
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происшествия, россия, республика башкортостан
14:54 03.02.2022
 
В Башкирии вынесли приговор женщине, выронившей ребенка из окна

Женщина, выронившая младенца из окна в Башкирии, получила 260 часов обязательных работ

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды в суде
Читать ria.ru в
УФА, 3 фев – РИА Новости. Суд в Башкирии приговорил к 260 часам обязательных работ женщину, которая выронила 10-месячного ребенка из окна первого этажа в мороз и уснула, сообщили в прокуратуре республики.
По данным ведомства, инцидент произошел в декабре прошлого года. Мать 10-месячного ребенка попросила 55-летнюю родственницу присмотреть за дочерью. Когда матери не было дома, родственница выпила алкоголь, и находившийся у нее на руках ребенок выпал из окна первого этажа дома. Женщина уснула, а девочку через час на улице обнаружила мать и привезла в больницу. Младенцу поставили диагноз "переохлаждение средней степени".
На 55-летнюю женщину завели уголовное дело по статье УК РФ "оставление в опасности".
"Подсудимая признала вину в полном объеме. Иглинский межрайонный суд назначил ей наказание в виде 260 часов обязательных работ", - добавляется в сообщении.
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