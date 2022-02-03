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В Москве рассказали о российских достижениях в лечении COVID-19

В Москве рассказали о российских достижениях в лечении COVID-19 - РИА Новости, 03.02.2022

В Москве рассказали о российских достижениях в лечении COVID-19

В Москве на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня" состоялся круглый стол – презентация достижений российской науки в области профилактики и лечения... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T20:47

2022-02-03T20:47

2022-02-03T20:46

пресс-релизы

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МОСКВА, 3 фев - "Петровакс Фарм". В Москве на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня" состоялся круглый стол – презентация достижений российской науки в области профилактики и лечения COVID-19 "Пандемия. Иммунитет. Защита". Оператором мероприятия выступил Фонд Росконгресс.В мероприятии приняли участие директор ФГБУ "Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева" Министерства здравоохранения Российской Федерации Дмитрий Лиознов; профессор Университета Монпелье и Института рака св. Екатерины д-р Жан-Франсуа Росси; д. м. н., профессор, зав. лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, зав. кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации ИПО ФГАОУ ВО "Первый МГМУ им. И.М. Сеченова" Минздрава РФ (Сеченовский Университет) Михаил Костинов; заведующий БУ "Больница скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Чувашии Сергей Ефимов; заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии Российского университета дружбы народов, заместитель главного врача городской клинической больницы № 24 Департамента здравоохранения города Москвы Сергей Зырянов."Штамм омикрон сегодня составляет большинство тех штаммов, которые выявляются практически на всех континентах и в большинстве стран, достигая чуть ли не 98%. Скорость распространения омикрона достаточно значительна, прирост произошел буквально в течение декабря практически на всех континентах. Причины известны – это высокая контагиозность в связи с новыми характеристиками и свойствами этого штамма, возбудителя COVID-19, благодаря которым вирус может преодолевать, может ускользать от иммунного ответа, как переболевших, так и привитых", – подчеркнул д. м. н., профессор, директор ФГБУ "Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева" Министерства здравоохранения Российской Федерации Дмитрий Лиознов.В рамках встречи спикеры обсудили текущую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России и мире, представили международный и российский опыт применения иммуномодулирующих препаратов как в профилактических целях, так и при лечении COVID-19.Сергей Зырянов, д. м. н., профессор, заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии Российского университета дружбы народов отметил эффективность отечественного препарата, созданного на основе оригинальной отечественной молекулы. "Но, тем не менее, она, в отличие от многих других российских иммуномодуляторов, вышла за пределы границ российского государства, и уже изучаются ее свойства на территории Европейского Союза", - сказал он.Доктор Жан-Франсуа Росси, профессор, врач-иммунолог Университета Монпелье и Института рака св. Екатерины рассказал об опыте борьбы с коронавирусной инфекцией во Франции, в том числе подчеркнул необходимость сокращения синдрома длинного ковида и поддержания иммунного ответа: "В период вирусной инфекции необходимо снижать уровень провоспалительных цитокинов, уменьшать вирусную нагрузку, улучшать иммунный ответ и ускорять восстановление и выздоровление пациента".Сергей Ефимов, заведующий БУ "Больница скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии, заслуженный врач Чувашской Республики, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Чувашии, представил результаты исследования, посвященного профилактике коронавирусной инфекции среди медицинских работников: "Мы хотели проверить на практике и доказать себе, что методы лечения, которые стимулируют собственный иммунный ответ пациента, могут оказывать влияние на снижение тяжести заболевания. А самое главное, на уровень грозных осложнений, которыми сопровождается COVID-19, к сожалению, очень часто – фатальных осложнений".Михаил Костинов, д. м. н., профессор, зав. лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, зав. кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации ИПО ФГАОУ ВО "Первый МГМУ им. И.М. Сеченова" Минздрава РФ (Сеченовский Университет), привел данные еще одного исследования с участием врачей "красной зоны" Военно-медицинской академии им. Кирова, которое показало эпидемиологическую эффективность препарата при применении у медицинских работников.Профессор отметил, что сегодня мировое научное сообщество рассматривает иммунотерапию как одну из перспективных стратегий по борьбе с COVID-19. Последние результаты исследований группы ученых из Washington University School of Medicine обращают внимание на этот новый подход к лечению COVID-19.Мероприятие состоялось при поддержке "Петровакс Фарм".Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы