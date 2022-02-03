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Елоховский собор не пострадал при пожаре, сообщил священник
Елоховский собор не пострадал при пожаре, сообщил священник - РИА Новости, 03.02.2022
Елоховский собор не пострадал при пожаре, сообщил священник
Богоявленский кафедральный собор в Елохове, на территории которого в четверг произошло возгорание, не пострадал, пострадавших при пожаре также не было,... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T22:33
2022-02-03T22:33
2022-02-03T22:34
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Богоявленский кафедральный собор в Елохове, на территории которого в четверг произошло возгорание, не пострадал, пострадавших при пожаре также не было, рассказал РИА Новости священник собора Виктор Ленок.Он предположил, что причиной могло стать короткое замыкание: "видимо, там было какое-то замыкание: там же газа нет, там электричество". Тем не менее, сообщил Ленок, при тушении могла пострадать находящаяся в том же здании служба взаимопомощи "Благо твори", которая оказывает поддержку нуждающимся людям."Самое ужасное - зальет нашу службу взаимопомощи, где мы оказываем помощь нуждающимся: в последний раз пришло 97 человек. А над нами - здание трапезной, где принимают пищу сотрудники, там что-то загорелось", - добавил он.Храм в Елохове упоминается с конца XVII века. Каменную постройку воздвигли к 1731 году. Собор приобрел современный вид к середине XIX века. После революции храм не закрывался. В нем состоялись интронизации патриархов: в 1943 году — Сергия, в 1945 году — Алексия I, в 1971 — Пимена и в 1990 году — Алексия II. Среди святынь собора - чудотворная Казанская икона Божией Матери, мощи святителя Алексия митрополита Московского, икона Божией Матери "Всех скорбящих Радость", частицы мощей святителя Иоанна Златоуста, апостола Андрея Первозванного и святителя Московского Петра.
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россия, происшествия
22:33 03.02.2022 (обновлено: 22:34 03.02.2022)
Елоховский собор не пострадал при пожаре, сообщил священник
Священник Ленок: Елоховский собор не пострадал при пожаре, пострадавших нет
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Богоявленский кафедральный собор в Елохове, на территории которого в четверг произошло возгорание, не пострадал, пострадавших при пожаре также не было, рассказал РИА Новости священник собора Виктор Ленок.
"Возгорание произошло в рабочей трапезной. Огонь не представляет никакой угрозы собору - это одно из хозяйственных зданий на территории собора, и к собору оно не примыкает... Огонь ликвидировали, как говорят сотрудники собора, собор не пострадал... Пострадавших нет. Пока рано говорить об ущербе", - сказал священник корреспонденту РИА Новости.
Он предположил, что причиной могло стать короткое замыкание: "видимо, там было какое-то замыкание: там же газа нет, там электричество". Тем не менее, сообщил Ленок, при тушении могла пострадать находящаяся в том же здании служба взаимопомощи "Благо твори", которая оказывает поддержку нуждающимся людям.
"Самое ужасное - зальет нашу службу взаимопомощи, где мы оказываем помощь нуждающимся: в последний раз пришло 97 человек. А над нами - здание трапезной, где принимают пищу сотрудники, там что-то загорелось", - добавил он.
Храм в Елохове упоминается с конца XVII века. Каменную постройку воздвигли к 1731 году. Собор приобрел современный вид к середине XIX века. После революции храм не закрывался. В нем состоялись интронизации патриархов: в 1943 году — Сергия, в 1945 году — Алексия I, в 1971 — Пимена и в 1990 году — Алексия II. Среди святынь собора - чудотворная Казанская икона Божией Матери, мощи святителя Алексия митрополита Московского, икона Божией Матери "Всех скорбящих Радость", частицы мощей святителя Иоанна Златоуста, апостола Андрея Первозванного и святителя Московского Петра.