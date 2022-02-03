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На территории московского Богоявленского собора загорелась пристройка
На территории московского Богоявленского собора загорелась пристройка - РИА Новости, 03.02.2022
На территории московского Богоявленского собора загорелась пристройка
Пристройка загорелась на территории столичного Богоявленского собора в Елохове, площадь пожара устанавливается, сообщили РИА Новости в главке МЧС по Москве. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T20:26
2022-02-03T20:26
2022-02-03T20:39
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пристройка загорелась на территории столичного Богоявленского собора в Елохове, площадь пожара устанавливается, сообщили РИА Новости в главке МЧС по Москве."Поступила информация о пожаре в пристройке на террории в Богоявленском соборе в Елохове, площадь возгорания уточняется", - сообщили в ведомстве.Возгорание на территории московского Богоявленского собора в Елохове произошло в отдельно стоящей трапезной, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Возгорание на территории московского Богоявленского собора в Елохове произошло в отдельно стоящей двухэтажной трапезной", - сказал собеседник агентства.Пожар на территории московского Богоявленского собора в Елохове потушен на площади 10 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по Москве."В 20.25 пожар был локализован, в 20.27 ликвидирован на площади 10 квадратных метров, сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении главка.
https://ria.ru/20220202/pozhar-1770634655.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва
20:26 03.02.2022 (обновлено: 20:39 03.02.2022)
На территории московского Богоявленского собора загорелась пристройка
Пристройка загорелась на территории московского Богоявленского собора в Елохове
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пристройка загорелась на территории столичного Богоявленского собора в Елохове, площадь пожара устанавливается, сообщили РИА Новости в главке МЧС по Москве.
"Поступила информация о пожаре в пристройке на террории в Богоявленском соборе в Елохове, площадь возгорания уточняется", - сообщили в ведомстве.
Возгорание на территории московского Богоявленского собора в Елохове произошло в отдельно стоящей трапезной, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Возгорание на территории московского Богоявленского собора в Елохове произошло в отдельно стоящей двухэтажной трапезной", - сказал собеседник агентства.
Пожар на территории московского Богоявленского собора в Елохове потушен на площади 10 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по Москве
.
"В 20.25 пожар был локализован, в 20.27 ликвидирован на площади 10 квадратных метров, сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении главка.