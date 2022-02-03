https://ria.ru/20220203/potolok-1770831467.html

Прокуратура проверит данные о падении потолка на пенсионерку в Долгопрудном

Прокуратура проверит данные о падении потолка на пенсионерку в Долгопрудном - РИА Новости, 03.02.2022

Прокуратура проверит данные о падении потолка на пенсионерку в Долгопрудном

Прокуратура организовала проверку после появления в СМИ данных об обрушении потолка на пенсионерку в квартире в Долгопрудном, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T12:17

2022-02-03T12:17

2022-02-03T12:30

происшествия

московская область (подмосковье)

долгопрудный

госжилинспекция

россия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку после появления в СМИ данных об обрушении потолка на пенсионерку в квартире в Долгопрудном, сообщается в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.Ранее в СМИ появилась информация, что в одном из многоэтажных жилых домов подмосковного города Долгопрудный на голову пожилой женщины обрушился потолок. Подчеркивалось, что жители квартиры продолжают бороться за ремонт повреждений, но течь из потолка так никто не устранил."Прокуратура организовала проверку по сообщениям СМИ об обрушении потолка на пенсионерку в квартире в Долгопрудном. Сегодня работниками прокуратуры города Долгопрудного совместно с представителями управляющей компании и территориального отдела Госжилинспекции Московской области осуществлен выезд на место", - говорится в сообщении.Отмечается, что при проверке будет дана оценка соблюдению ответственными лицами требований законодательства, в том числе по содержанию и ремонту общего имущества собственников многоквартирного дома. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.Подчеркивается, что ход проверки поставлен в прокуратуре на контроль.

https://ria.ru/20220124/kvartira-1769293250.html

https://ria.ru/20220121/grubitel-1768862296.html

московская область (подмосковье)

долгопрудный

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), долгопрудный, госжилинспекция, россия