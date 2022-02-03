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Анкара не будет разглашать позиции Москвы и Киева по посредничеству Турции
Анкара не будет разглашать позиции Москвы и Киева по посредничеству Турции - РИА Новости, 03.02.2022
Анкара не будет разглашать позиции Москвы и Киева по посредничеству Турции
Анкара не намерена разглашать позиции Москвы и Киева по посредничеству Турции в российско-украинском кризисе до тех пор, пока не будет достигнуто конкретное... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T15:16
2022-02-03T15:16
в мире
турция
анкара
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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АНКАРА, 3 фев – РИА Новости. Анкара не намерена разглашать позиции Москвы и Киева по посредничеству Турции в российско-украинском кризисе до тех пор, пока не будет достигнуто конкретное решение, заявил глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун."Пользуясь налаженным тесным диалогом с обеими странами, Анкара готова внести свой вклад в восстановление диалога и мира между ними, если стороны изъявят такое желание. Мы предлагаем все варианты, включая посредничество, содействие или предоставление площадки для проведения переговоров", - приводит слова Алтуна агентство Блумберг.Касаясь темы посреднических усилий Турции в урегулировании российско-украинского кризиса, Алтун отметил, что "Анкара не намерена разглашать общественности позиции, которые собеседники демонстрируют по этому вопросу, до тех пор, пока не будет достигнуто конкретное решение"."Позиция Турции в этом вопросе предельно ясна, и обе стороны осознают благие намерения нашей страны", - подчеркнул глава управления.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220119/ukraina-1768494819.html
https://ria.ru/20220131/peregovory-1770253297.html
https://ria.ru/20220118/donbass-1768245999.html
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в мире, турция, анкара, россия, украина, ситуация в днр и лнр
15:16 03.02.2022
 
Анкара не будет разглашать позиции Москвы и Киева по посредничеству Турции

Анкара отказалась разглашать позиции Москвы и Киева по посредничеству Турции

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары
Читать ria.ru в
АНКАРА, 3 фев – РИА Новости. Анкара не намерена разглашать позиции Москвы и Киева по посредничеству Турции в российско-украинском кризисе до тех пор, пока не будет достигнуто конкретное решение, заявил глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
"Пользуясь налаженным тесным диалогом с обеими странами, Анкара готова внести свой вклад в восстановление диалога и мира между ними, если стороны изъявят такое желание. Мы предлагаем все варианты, включая посредничество, содействие или предоставление площадки для проведения переговоров", - приводит слова Алтуна агентство Блумберг.
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Касаясь темы посреднических усилий Турции в урегулировании российско-украинского кризиса, Алтун отметил, что "Анкара не намерена разглашать общественности позиции, которые собеседники демонстрируют по этому вопросу, до тех пор, пока не будет достигнуто конкретное решение".
"Позиция Турции в этом вопросе предельно ясна, и обе стороны осознают благие намерения нашей страны", - подчеркнул глава управления.
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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