https://ria.ru/20220203/posrednichestvo-1770880274.html

Анкара не будет разглашать позиции Москвы и Киева по посредничеству Турции

Анкара не будет разглашать позиции Москвы и Киева по посредничеству Турции - РИА Новости, 03.02.2022

Анкара не будет разглашать позиции Москвы и Киева по посредничеству Турции

Анкара не намерена разглашать позиции Москвы и Киева по посредничеству Турции в российско-украинском кризисе до тех пор, пока не будет достигнуто конкретное... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T15:16

2022-02-03T15:16

2022-02-03T15:16

в мире

турция

анкара

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150966/03/1509660382_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_fb15387ccc9f15a0ee0f30d623a2267b.jpg

АНКАРА, 3 фев – РИА Новости. Анкара не намерена разглашать позиции Москвы и Киева по посредничеству Турции в российско-украинском кризисе до тех пор, пока не будет достигнуто конкретное решение, заявил глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун."Пользуясь налаженным тесным диалогом с обеими странами, Анкара готова внести свой вклад в восстановление диалога и мира между ними, если стороны изъявят такое желание. Мы предлагаем все варианты, включая посредничество, содействие или предоставление площадки для проведения переговоров", - приводит слова Алтуна агентство Блумберг.Касаясь темы посреднических усилий Турции в урегулировании российско-украинского кризиса, Алтун отметил, что "Анкара не намерена разглашать общественности позиции, которые собеседники демонстрируют по этому вопросу, до тех пор, пока не будет достигнуто конкретное решение"."Позиция Турции в этом вопросе предельно ясна, и обе стороны осознают благие намерения нашей страны", - подчеркнул глава управления.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220119/ukraina-1768494819.html

https://ria.ru/20220131/peregovory-1770253297.html

https://ria.ru/20220118/donbass-1768245999.html

турция

анкара

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, анкара, россия, украина, ситуация в днр и лнр