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Лукашенко принял верительные грамоты посла России в Белоруссии

Лукашенко принял верительные грамоты посла России в Белоруссии - РИА Новости, 03.02.2022

Лукашенко принял верительные грамоты посла России в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял верительные грамоты посла России в Белоруссии Бориса Грызлова, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T10:42

2022-02-03T10:42

2022-02-03T10:48

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александр лукашенко

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МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял верительные грамоты посла России в Белоруссии Бориса Грызлова, передает Sputnik Беларусь."Александр Лукашенко принял верительные грамоты посла России в Беларуси Бориса Грызлова", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин назначил Грызлова послом в Белоруссии в середине января. В понедельник Грызлов вручил копии верительных грамот главе МИД Белоруссии Владимиру Макею.

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в мире, борис грызлов, белоруссия, александр лукашенко