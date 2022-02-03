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Лукашенко принял верительные грамоты посла России в Белоруссии
Лукашенко принял верительные грамоты посла России в Белоруссии - РИА Новости, 03.02.2022
Лукашенко принял верительные грамоты посла России в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял верительные грамоты посла России в Белоруссии Бориса Грызлова, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T10:42
2022-02-03T10:42
2022-02-03T10:48
в мире
борис грызлов
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 3 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял верительные грамоты посла России в Белоруссии Бориса Грызлова, передает Sputnik Беларусь."Александр Лукашенко принял верительные грамоты посла России в Беларуси Бориса Грызлова", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин назначил Грызлова послом в Белоруссии в середине января. В понедельник Грызлов вручил копии верительных грамот главе МИД Белоруссии Владимиру Макею.
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в мире, борис грызлов, белоруссия, александр лукашенко
10:42 03.02.2022 (обновлено: 10:48 03.02.2022)
Лукашенко принял верительные грамоты посла России в Белоруссии
Президент Лукашенко принял верительные грамоты посла России в Белоруссии Грызлова