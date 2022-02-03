https://ria.ru/20220203/popova-1770963166.html

Попова ответила на вопрос о защите после "омикрона"

Попова ответила на вопрос о защите после "омикрона" - РИА Новости, 03.02.2022

Попова ответила на вопрос о защите после "омикрона"

Однозначного ответа на вопрос, может ли переболевший вариантом коронавируса "омикрон" заразиться "дельтой", пока нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T21:06

2022-02-03T21:06

2022-02-03T21:17

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Однозначного ответа на вопрос, может ли переболевший вариантом коронавируса "омикрон" заразиться "дельтой", пока нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выразив надежду, что иммунитет будет давать защиту."Это крайне интересный вопрос, и им сейчас озадачены ученые во всем мире и ученые в РФ. Пока однозначного ответа на такой вопрос нет. Мы очень надеемся, что да, он будет защищать, но сегодня ученые занимаются изучением этого вопроса", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, долго ли будет держаться иммунитет после заболевания "омикроном" и может ли переболевший этим штаммом заразиться "дельтой".Она отметила, что чаще всего на сегодняшний день коронавирусом заражаются люди активного возраста, до 30 лет, а также подростки, так как у них очень высокая степень контактов.

https://ria.ru/20220203/omikron-1770789907.html

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здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, россия